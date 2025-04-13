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最小滿月今晚登場「越晚越不圓」 北市天文館曝觀賞時機
台北市立天文館指出，今年最小滿月，將出現在今天晚上6時34分，比起11月5日登場的「最大滿月」足足小了14%，相當於5元硬幣和10元硬幣的差別。天文館說，月出後才能看到這顆最小滿月，且越接近清晨時越小，天文迷可用攝影器材拍下來，之後加以比較。
天文館表示，月球在8時22分到達「望」位置時，比11月5日「最大滿月」時足足遠了、也小了14%，亮度則降低20%，地月中心距離為40萬6,006公里，視直徑僅29.13角分。
天文館說，造成每次滿月大小不同原因是月球繞地球公轉軌道呈橢圓形，與地球距離一直在改變，月球視直徑也跟著變化；今天晚上8時22分的滿月時，離14日6時48分通過遠地點還不到一天，成為今年滿月中距離地球最遠的最小滿月。
天文館表示，最大滿月與最小滿月的大小雖然相差14%，但只有將兩者並列較容易看出差異，可以使用相同攝影器材，分別在這兩天拍攝後再加以比較。相關資訊請參考台北天文館網站「天象預報」。
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