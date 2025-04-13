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氣候變遷過敏機率會增加 監控花粉散播

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
科學家提醒，隨著氣候變遷讓全球暖化，花粉過敏的狀況恐愈來愈嚴重。（PxHere）
科學家提醒，隨著氣候變遷讓全球暖化，花粉過敏的狀況恐愈來愈嚴重。（PxHere）

氣候變遷讓花粉與懸浮粒子增加，過敏機會也大增！外媒統整研究顯示，極端氣候讓許多植物生長期延長，花粉散步的機會增加，另外極端氣候讓閃電頻率增加，透過閃電高溫生成的懸浮粒子也增加，環境過敏原愈來愈頻繁出現。科學家呼籲，隨著氣候變遷讓花粉季愈來愈長，應加強環境對相關過敏原監控。

過敏季愈來愈長

根據《英國廣播公司》報導，美國、歐洲與澳洲等地近年來因為升溫，季節性花粉過敏的人數增加，不只影響時間延長，表現出來的症狀也愈來愈嚴重。體內的免疫系統若將花粉誤認為有害物質，就容易誘發過敏反應。近來澳洲墨爾本還出現「雷爆哮喘」，就是發生暴雨的時候容易過敏。

雖然雷暴哮喘很少見，但近年來有學者貝格斯指提出假設，因為氣候變遷導致極端氣候增加，花粉或過敏原更容易被雨水、雷電與強風等外力切割，讓空氣中過敏原變多，也更容易進入人體。相關研究也有發表在《期刊》上。此外，春夏正是花粉季，隨著氣候變遷，兩季加起來的時間愈來愈長，春季也愈來愈早報到下，花粉症的機會也大幅增加。

花粉濃度飆漲4倍

在美國，花粉過敏已經影響超過5千萬人，從1995到2015年，美國各地的花粉季延長18到25天不等。哥倫比亞大學環境健康科學教授席茲卡表示，暖冬讓春天提早到，秋季更加延遲，出門在外接觸花粉的機會就增加，且不只北半球，澳洲、南美洲與非洲也有增加的趨勢。

花粉過敏的趨勢令人擔憂，若氣候變遷持續，花粉的濃度到了2050年恐將會是如今的4倍，雖然有些地區，如南加州，因為降水減少使得花粉沒有增加那麼多，但當地森林野火的頻率也增加不少。科學家建議增加對空氣中花粉的監控，還有對民眾的提醒，以減緩花粉症的影響。

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氣候變遷 科學家 過敏原

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