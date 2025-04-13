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益生菌的好幫手！專家曝「多1步驟」助腸道消化還可抗癌

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議將大蒜切碎後靜置約10分鐘再食用，才能吃到最完整的大蒜素。示意圖／ingimage
專家建議將大蒜切碎後靜置約10分鐘再食用，才能吃到最完整的大蒜素。示意圖／ingimage

料理時切開大蒜，總會先聞到一股嗆鼻的氣味，不少人忍不住打噴嚏，但這股味道，其實是來自大蒜的「秘密武器」──大蒜素（Allicin）。研究指出，大蒜素具有強力的抗菌效果，對幽門螺旋桿菌、金黃色葡萄球菌等壞菌具抑制作用，甚至還有助於促進免疫反應及抗癌。

基因醫師張家銘日前在臉書粉專發文，提到大蒜那股嗆鼻的氣味，其實是天然的抗菌劑。有研究指出，大蒜素可以強力對抗腸道裡的壞菌，包含幽門螺旋桿菌、金黃色葡萄球菌等，還能改善消化、抗癌與促進免疫反應。

不過，也有不少人擔憂：這麼「殺氣騰騰」的大蒜，會不會連每天補充的益生菌也一併消滅？

事實上，大蒜並不是什麼菌都「趕盡殺絕」。研究發現，大蒜對乳酸桿菌、雙歧桿菌等常見益生菌非但不會傷害，反而能幫助它們成長，這是因為大蒜中含有天然的「果寡糖」（Fructooligosaccharides,FOS），為益生菌最愛的養分，也讓大蒜成為殺壞菌、養好菌的雙效食材。

張家銘指出，人體有超過七成的免疫細胞集中在腸道，維持腸道菌相平衡有助於降低免疫失調與發炎風險。大蒜除了能改變腸道生態，也能活化自然殺手細胞與巨噬細胞，進一步提升防禦力，特別對壓力大、容易腸漏或免疫力不穩定的人更有幫助。

至於如何吃大蒜效果最好？專家建議，大蒜中的大蒜素必須經過「切碎靜置」後才會生成。建議切碎後靜置約10分鐘再食用，才能吃到最完整的大蒜素。不過要注意，大蒜素怕熱，若一切完就下鍋烹煮，反而會流失得差不多。

但熟大蒜也不是沒價值，烹煮後的大蒜會釋出另一種成分──DATS（三烯丙基三硫化物），同樣具備抗氧化、抗發炎與保護心血管等效果。若對生蒜較敏感，也可考慮吃黑蒜、發酵大蒜或保健型膠囊補充。總而言之，大蒜和益生菌不是對手，而是拍檔，吃對方式，才能兼顧美味與健康。

益生菌 蒜頭

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