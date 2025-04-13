東北季風挾境外汙染物 雙北、金馬空品亮紅燈

今日東北季風增強，東北風挾帶境外境外汙染物影響台灣及離島，迎風面空品多為對敏感族群不健康的「橘色提醒」，包含竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖等；以及對所有族群不健康的「紅色警示」，包含北部空品區及金門、馬祖。

根據環境部空品監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游汙染物累積而有所變化，空品多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級。

目前花東空品區為「普通」等級，局部地區短時間達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。

環境部指出，明天東北季風減弱，環境風場為偏西風至西南風，偏西風可能挾帶境外臭氧移入影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游汙染物累積而有所變化，空品多為橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

15日環境風場轉為東北風至偏東風，清晨西半部風速弱，須留意汙染物累積，午後須留意光化作用影響致使臭以濃度上升，空氣品質多為橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。