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明晨輻射冷卻低溫探13度 氣象署：周五起水氣再增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今天鋒面逐漸遠離，天氣轉晴。中央氣象署預報員陳姵安上午指出，今北部偏涼，北部及東北部僅18、19度。明天清晨受輻射冷卻影響，竹苗近山區低溫下探13度，日夜溫差大。明天水氣減少，氣溫明顯回升，好天氣預計持續到周四，周五之後水氣再明顯增加。

陳姵安表示，昨天鋒面通過，中部以北、中南部及花東山區有明顯雨勢，在24小時累積雨量部分，花蓮及南投山區都有100毫米以上；平地則以桃園中央大學測站3小時累積雨量達100毫米以上，達豪雨等級。另在時雨量部分，嘉義及台南平地都達大雨等級，目前鋒面逐漸遠離，雨勢明顯緩和。

未來一周降雨，陳姵安指出，今受東北季風影響，迎風面陸續有零星雨，東南部及花東有短暫陣雨。明天起水氣明顯減少，預計持續到周四，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。但周五、周六水氣再增加，中部以北、東半部及南部山區降雨機率偏高，這波水氣預計持續比較久，提醒民眾持續關注氣象署天氣預報。

溫度方面，陳姵安指出，昨天鋒面通過，氣溫下降。今天受東北季風影響，明顯降溫，南部高溫24、25度，其他地區高溫僅20度，北部及東北部只有18、19度。

但明天清晨受輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫14度，竹苗近山區約13度。白天東北季風減弱，溫度回升，要留意日夜溫差大。周二高溫因受風向轉變稍微降低，周三再度回升，之後南部可能達30度高溫。

此外，陳姵安說，今天沿海、高山及離島要留意強陣風；周三晚間至周六馬祖及金門有低雲或霧，提醒民眾留意交通往返相關資訊。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天鋒面逐漸遠離，天氣轉晴，好天氣持續到周四。聯合報系資料照
今天鋒面逐漸遠離，天氣轉晴，好天氣持續到周四。聯合報系資料照

東北季風 鋒面 高溫

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