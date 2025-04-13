明晨輻射冷卻低溫探13度 氣象署：周五起水氣再增

今天鋒面逐漸遠離，天氣轉晴。中央氣象署預報員陳姵安上午指出，今北部偏涼，北部及東北部僅18、19度。明天清晨受輻射冷卻影響，竹苗近山區低溫下探13度，日夜溫差大。明天水氣減少，氣溫明顯回升，好天氣預計持續到周四，周五之後水氣再明顯增加。

陳姵安表示，昨天鋒面通過，中部以北、中南部及花東山區有明顯雨勢，在24小時累積雨量部分，花蓮及南投山區都有100毫米以上；平地則以桃園中央大學測站3小時累積雨量達100毫米以上，達豪雨等級。另在時雨量部分，嘉義及台南平地都達大雨等級，目前鋒面逐漸遠離，雨勢明顯緩和。

未來一周降雨，陳姵安指出，今受東北季風影響，迎風面陸續有零星雨，東南部及花東有短暫陣雨。明天起水氣明顯減少，預計持續到周四，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。但周五、周六水氣再增加，中部以北、東半部及南部山區降雨機率偏高，這波水氣預計持續比較久，提醒民眾持續關注氣象署天氣預報。

溫度方面，陳姵安指出，昨天鋒面通過，氣溫下降。今天受東北季風影響，明顯降溫，南部高溫24、25度，其他地區高溫僅20度，北部及東北部只有18、19度。

但明天清晨受輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫14度，竹苗近山區約13度。白天東北季風減弱，溫度回升，要留意日夜溫差大。周二高溫因受風向轉變稍微降低，周三再度回升，之後南部可能達30度高溫。