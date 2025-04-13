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維尼奧夫斯基小提琴大賽冠軍 前田妃奈將來台獻藝

中央社／ 台北13日電

23歲波蘭維尼奧夫斯基小提琴大賽冠軍前田妃奈（Hina Maeda）年輕但氣場強大，她將與梵志登（Jaap van Zweden）指揮的長榮交響樂團合作，帶來布魯赫「第一號小提琴協奏曲」。

2002年出生的前田妃奈是日本音樂教育培養出來的小提琴家，2021年畢業於東京音樂學院高中，現在攻讀東京音樂大學藝術家文憑，曾師事原田幸一郎及神尾真由子等人，她2022年一舉拿下波蘭維尼奧夫斯基小提琴大賽冠軍，打開了她的音樂旅程。

這次前田妃奈將與樂團合作布魯赫「第一號小提琴協奏曲」，這首樂曲是小提琴學子必備曲目之一，協奏曲的獨奏部分充滿既狂熱又抒情的艱深段落，與樂團音樂對話的部份緊張刺激，前田妃奈會如何詮釋也令人期待。

根據長榮交響樂團發布的新聞資料，音樂會其他曲目包括作曲家華格納（Richard Wagner）取材自同名歌劇的「唐懷瑟」序曲以及作曲家布魯克納（Anton Bruckner）的「第七號交響曲」。

長榮交響樂團「梵志登、前田妃奈與ESO」音樂會將於6月6日在台中市屯區藝文中心、6月7日在員林演藝廳演出。

交響樂團 小提琴 音樂會

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