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雷雨強風12日晚間影響桃機 5航班轉降後返回

中央社／ 桃園機場13日電

桃園國際機場公司今天表示，昨晚受雷雨及強風影響，共有5個航班轉降，但後來都有返回桃園機場，至於重飛則有4班5架次，最後都有落地。機場人員表示風力影響不輸颱風。

機場公司表示，昨天晚間9時起，氣象台陸續發布桃園機場有雷雨警報，預估持續至10時4分，另外強風警報（陣風超過40節）則會持續到11時23分。受到氣候影響共有5個航班轉降，後來都有返回桃園國際機場，重飛則有4班5架次，最後都有落地。

機場公司指出，因為受雷雨雷暴及風速過強天氣影響的短暫惡劣天氣，重飛航班包括阿特拉斯航空公司5Y8246、中華航空公司CI179 、CI762及國泰航空公司CX464（2次）。

至於轉降高雄的5航班後來都有返回桃機，分別是國泰航空CX464（香港-台北，旅客145人）、長榮航空BR806（澳門-台北，旅客126人）、星宇航空JX718（河內-台北，旅客180人）、香港航空HX282（香港-台北，旅客174人）及中華航空CI129（福岡-台北，旅客177人）。

機場人員指出，颱風影響時間較長，昨晚影響較短暫，通常雷雨暴不會影響起降，只會影響地面作業，但是側風就會影響航機起降。主要還是風的影響，依照台灣桃園國際機場空橋停橋、綁橋作業程序，颱風天空橋防護作業37節就要啟動，所以昨晚陣風超過40節的確是強風警報。風力影響不輸颱風。

桃園機場 雷雨

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