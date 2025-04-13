聽新聞
0:00 / 0:00
養殖文蛤暴斃原因雜 水試所：池底有機質發酵產毒耗氧
受極端氣候衝擊影響，近年來各地養殖文蛤死亡頻傳，尤其雲林沿海各地因文蛤大量死亡而嚴重減產，然而文蛤異常死亡原因複雜，不少蛤農也稱「查不出原因」，感嘆現在文蛤收成很靠運氣。農業部水產試驗所指出，原因在於養殖末期池底有機質堆積發酵分解，產生有毒物質也消耗大量氧氣，因而造成文蛤死亡。
近年文蛤養殖戶指出，往往一場大雨造成境變化，使得文蛤病變異常死亡，而且這樣的情況已走向常態，每池的死亡量在3成至9成不等，擔憂再持續下去恐危及產業生存，但文蛤死亡原因各方說法不一，大雨降溫導致養殖池溫差大、酸雨影響水質、排水系統長年堵塞導致養殖池無法順利換水等。
水試所表示，養殖文蛤在接近收成上市階段，常發生大量斃死的現象，是由於養殖末期池底有機質堆積發酵分解，除產生有毒物質外，亦消耗大量氧氣，若未及時處理，在有限空間內容納過高的生物量，水質惡變而造成大量死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言