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養殖文蛤暴斃原因雜 水試所：池底有機質發酵產毒耗氧

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
雲林沿海多年來文蛤大量死亡，病因難解。圖／聯合報系資料照片
雲林沿海多年來文蛤大量死亡，病因難解。圖／聯合報系資料照片

受極端氣候衝擊影響，近年來各地養殖文蛤死亡頻傳，尤其雲林沿海各地因文蛤大量死亡而嚴重減產，然而文蛤異常死亡原因複雜，不少蛤農也稱「查不出原因」，感嘆現在文蛤收成很靠運氣。農業部水產試驗所指出，原因在於養殖末期池底有機質堆積發酵分解，產生有毒物質也消耗大量氧氣，因而造成文蛤死亡。

近年文蛤養殖戶指出，往往一場大雨造成境變化，使得文蛤病變異常死亡，而且這樣的情況已走向常態，每池的死亡量在3成至9成不等，擔憂再持續下去恐危及產業生存，但文蛤死亡原因各方說法不一，大雨降溫導致養殖池溫差大、酸雨影響水質、排水系統長年堵塞導致養殖池無法順利換水等。

水試所表示，養殖文蛤在接近收成上市階段，常發生大量斃死的現象，是由於養殖末期池底有機質堆積發酵分解，除產生有毒物質外，亦消耗大量氧氣，若未及時處理，在有限空間內容納過高的生物量，水質惡變而造成大量死亡。

文蛤 死亡 水質

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