今年首季非法旅館開罰逾2000萬 北市590萬罰款全台最多

疫後觀光旅遊復甦，旅宿需求大增，多元旅館愈開愈多，交通部觀光署公布今年首季非法列管旅館有1061家、非法列管民宿576家，均較去年同期減少，各縣市總計稽查3364家次、共開罰245次、總罰鍰金額2098萬元，其中又以台北市日租套房開罰74次、590萬元最多。

根據觀光署統計，今年首季（1至3月）合法旅館共有3297家，非法列管旅館1061家（旅館337家、日租套房724家）；其中，非法以台北市261家最多，全為日租套房，台中市211家（日租套房200家、旅館11家）居次，宜蘭縣150家未合法列管旅館。

而各縣市旅館總稽查家次1132次，總計開罰188次、1758.4萬元；其中，以台北市開罰74次、590萬元最多，台中市居次，共開罰39次、490萬元；宜蘭縣40次、179萬元。

民宿方面，今年首季合法民宿1萬2269家，非法列管民宿576家，其中，以屏東縣149家最多，南投縣127家居次、台東縣78家排名第三。各縣市共稽查2232次，總計開罰57次、339.6萬元，其中以宜蘭縣開罰19次、114萬元最多，屏東縣也開罰6次、76.2萬元，花蓮縣開罰18次、72萬元。

觀光署分析，今年首季合法旅館較去年同期減少23家，變動不大，應為個別業者經營考量進退場結果；未合法列管1061家，較去年同期減少154家，主要是都會區的日租套房減少，其中台北市減少73家最多。

觀光署進一步指出，未合法列管民宿較去年同期減少79家，主要是因為地方政府稽查或網路查詢，導致原先列管家數歇業或增加，最多的是澎湖縣增加9家、台東縣減少42家。