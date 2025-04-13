今空氣品質差 天氣風險：周五之後水氣再增

天氣轉晴，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，鋒面遠離天氣漸趨穩定，今除乾冷空氣，也有境外汙染物隨東北季風南下，目前北部開始受到影響，PM10、PM2.5等粒狀汙染物濃度明顯提高，預估空品普遍都有機會達到橘警甚至是紅害等級，中南部稍晚也會陸續受到影響，空品有轉差趨勢，有機會達橘警。

歐宗學指出，昨天晚間受鋒面逐漸接近並且通過影響，由北而南各地陸續都有短暫陣雨或雷雨發生，有些地方雨勢相當劇烈。目前鋒面來到巴士海峽，轉受東北季風影響，大多數地區天氣轉穩定，只剩下台東、屏東等台灣南端仍有小範圍的陣雨，預估上午到中午也會逐漸趨緩。

歐宗學說，這波東北季風帶來較乾冷的空氣，各地氣溫相較昨天以前明顯轉冷，不像冬季那樣有極端低溫出現，短時間內的氣溫驟降影響仍然相當大。今天北部一整天都是偏涼稍冷氣溫，中南部氣溫會回升，南來北往要留意氣溫差異。

歐宗學指出，明天這波東北季風就會減弱，環境水氣偏少，預估各地都是晴到多雲天氣，降雨機率低。氣溫相較今天明顯回升，但要注意清晨時段還是會有較低溫出現。

明天環境風向轉為偏西至西南風，歐宗學說，仍有機會帶來境外汙染物，且除粒狀汙染物，由於光化反應變得明顯，臭氧濃度也會升高，要注意空氣品質不良的影響。

歐宗學指出，普遍晴到多雲穩定天氣有機會持續到周四，只有東部偶有較多雲量及零星短暫雨機會。周五以後水氣會再次增多，但影響的範圍不大且水氣量有限，短時間內暫時沒有像昨晚那樣的大雨發生機會。