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首季旅宿開罰逾2千萬 北市旅館、宜蘭民宿罰最多

中央社／ 台北13日電

根據觀光署最近公布1至3月各縣市旅館及民宿查報取締統計，全台旅宿業遭罰金額達新台幣2098萬元，旅館業以台北市遭罰590萬元最多，民宿業為宜蘭被罰114萬元排第1。

觀光署說，依各地方政府填報資料彙整結果，1至3月全台旅館遭取締開罰1758.4萬元，被取締的民宿罰金為339.6萬元。

觀光署公布，1至3月全台合法旅館3297家，較去年同期減少23家，變動不大，主要是個別業者經營考量而進退場的結果，而未合法列管家數1061家，較去年同期減少154家，主要是都會區的日租套房減少，其中台北市減少最多為73家。

另1至3月，全台旅館總稽查1132家次，最多的前3名為高雄市333家次、台中市290家次、台北市138家次；總罰鍰次數188次，最多的前3名為台北市74次、宜蘭縣40次、台中市39次；總罰鍰金額1758.4萬元，最多的前3名為台北市590萬元、台中市490萬元、宜蘭縣179萬元。

民宿部分，1至3月全台合法民宿1萬2269家，較去年同期增加599家，因民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數576家，較去年同期減少79家，主要是地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業或增加，最多的是澎湖縣增加9家、台東縣減少42家。

1至3月，全台民宿總稽查2232家次，最多的前3名為屏東縣558家次、花蓮縣391家次、台東縣323家次。

全台民宿1至3月總罰鍰57次，最多的前3名為宜蘭縣19次、花蓮縣18次、屏東縣6次；總罰鍰金額339.6萬元，最多的前3名為宜蘭縣114萬元、屏東縣76.2萬元及花蓮縣72萬元。

北市 宜蘭 屏東縣 民宿

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