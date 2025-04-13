境外沙塵移入 雙北、金馬空氣品質亮紅燈

環境部表示，今天東北季風挾境外沙塵影響，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級。截至上午9時，雙北、金馬地區空氣品質皆已亮紅燈。

環境部長彭啓明今天在臉書提醒，這波鋒面過後將有沙塵南下，影響台灣，但目前還不是全台灣都受到影響，只有北部。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午9時，新北市富貴角、萬里，台北松山、金馬地區空氣品質達紅色警示等級，北部、竹苗大多呈橘色提醒等級，主要污染物為懸浮微粒，每小時濃度約150至160微克/立方公尺。

環境部說明，內蒙古地區於11日出現沙塵現象，今天鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，預估今晚沙塵影響逐漸趨緩，空氣品質好轉至普通等級。

環境部指出，內蒙古地區11日觀測懸浮微粒（PM10）小時濃度達2000至3000微克/立方公尺，今天鋒面過後東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，預估北部地區PM10小時濃度達200至300微克/立方公尺，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度將達30至40微克/立方公尺。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施；提醒在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩，提前做好防護。