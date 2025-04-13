美網紅擁400萬人氣行銷台灣 經典街景破百萬點閱

觀光署與中華航空合作，邀請400萬粉絲的美國網紅代言台灣，擴大台灣在年輕族群的知名度，一則以台北101為背景的巷弄舞蹈影片，觀看數破140萬。

交通部觀光署今天在洛杉磯，舉行「台灣魅力，驚喜無限」宣傳活動，推廣新版的台灣觀光品牌Wavesof Wonder，在購物中心的中庭設置攤位，吸引人潮。

活動設置傳統彈珠臺、紙傘彩繪、沙畫DIY與棒球九宮格等具有台灣夜市氣氛的互動遊戲，中華航空、星宇航空提供機票大獎作為誘因，吸引週末進商場的顧客駐足。

觀光署駐洛杉磯辦事處與3名美國網紅合作，目標鎖定年輕族群，在社群媒體上獲得熱烈迴響；主任林宜錚表示，原先計畫尋求網紅合作時，目標設定50萬粉絲，結果意外找上烏克蘭裔的懷特（Vik White）有高度合作意願，一拍即合。

林宜錚說，這一波企劃發想，希望以能打入腦海的音樂旋律出發，結合具有舞蹈才華的網紅，鼓勵二次創作、三次創作，為台灣觀光達到滾雪球式的宣傳效果。

洛杉磯演藝人才濟濟，林宜錚表示，透過洛杉磯公關公司媒合，找到在Instagram粉絲超過400萬的懷特，他是烏克蘭裔，關注台灣議題，非常願意運用自己影響力，擴大台灣在美國的知名度。

懷特、260萬粉絲的史帝加爾（Fik-Shun Stegall）、60萬粉絲的吉布生（Lauren Gibson）這3名舞者好友，在觀光署與華航的聯合邀請下，走遍台灣各地景點，以「舞動台灣」（#DanceToTaiwan）為標籤在網路上獲逾百萬關注。

一則懷特與史帝加爾在台北市迪化街拍攝的影片，結合功夫與舞蹈，觀看次數超過160萬。兩人在台北市巷弄，背景為台北101的經典台灣風景的舞蹈影片，觀看次數超過140萬。

林宜錚說，2024年美國赴台灣旅客達65萬人次，創歷年新高，主要原因包括台灣在美國的知名度提升、航空公司擴增航班和航點、轉機旅客增加等。台灣享有物價親民的優勢，加上豐富的文化體驗，現在成為很多美國年輕人自由行的選擇。