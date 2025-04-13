桃捷專題3／疫情解封與TPASS助攻 帶動機捷運量成長

桃園捷運TPASS政策推動後營運好轉，桃園大眾捷運公司表示，桃園捷運在112年7月起轉虧為盈，配合政府推出「TPASS 通勤定期票」，也在龜山及長庚醫院周邊的主要通勤車站，為運量帶來穩定成長。

桃捷公司表示，機場捷運在106年3月正式營運，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響運量銳減，直到疫情消退、重啟國門，運量才慢慢回升，透過桃捷公司配合各優惠方案推出以及政府在112年7月起推出「TPASS 通勤定期票」政策，也讓桃園捷運在同月轉虧為盈。

桃捷公司指出，TPASS政策於112年7月1日起陸續推出，分析TPASS政策上線後（112年7月至114年2月）較上線前（112年6月）機捷整體運量，平均每日增加2萬8258人次、約33.5%。其中以A1台北車站平均每日增加7750人次最多，其次是A8長庚醫院站平均每日增加2116人次、A18高鐵桃園站平均每日增加2016人次、A13機場第二航廈站平均每日增加1906人次，及A9林口站平均每日增加1711人次。

桃捷公司分析原因，主要受疫情解封後國內外旅遊熱潮升溫，及桃捷公司持續推出行銷活動等因素影響，A1、A13及A18等站運量顯著成長；尤其A8長庚醫院站及A9林口站為主要通勤車站，受到TPASS通勤定期票政策推出後持續發揮效益，運量穩定成長。

另外，根據統計，TPASS政策上線後（112年7月至114年2月），機捷各站進出站運量情形，平均每日進出站人數最高前5名分別是A1台北車站的平均每日51287人次，其次為A12機場第一航廈站、A18高鐵桃園站、A13機場第二航廈站及A8長庚醫院站。

桃捷公司說，機捷沿線舉辦的活動對運量成長也有幫助，像是鄰近A18站的「2024桃園跨年晚會」，統計2024年12月31日當日運量為19萬5681人次，分析其中因活動成長運量約為2萬1178人次；另外鄰近A18、A19站的「2025台灣燈會在桃園」活動，統計試營運（2月7日至11日）及主營運（2月12日至23日）期間共17日，因活動成長總運量為51萬9106人次，平均每日增加3萬536人次。

桃捷公司表示，114年截至2月底，Tpass定期票使用量平均每日3萬7952人次，佔全部運量的13萬2525人次約28.64%。顯示Tpass定期票對桃捷營運頗有助益。

依據桃園市政府規劃，桃園捷運綠線北段7站將在115年從坑口站（G15b）通車至藝文特區站（G11），綠線目標是在119年主線全線通車，桃捷公司指出，藝文特區位於市中心，通車後將能藉由直達坑口站轉乘機捷線，不但能跨接雙北、轉乘高鐵，出國也更便利。

綠線未來與機場捷運線於G15b/A11坑口站、G19/A16橫山站交會，桃捷公司說，有關綠線營運準備工作正積極辦理中，除將在今年啟動種子人員訓練，今年所需進用人力也已辦理公開招募，另外還將安排人員轉訓及配合各系統相關測試作業等，營運計畫也將持續檢討擬訂，也期盼透過綠線銜接機場捷運，帶動機捷的運量再成長。