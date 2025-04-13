快訊

未買搶先看！Switch 2現身任天堂博物館 玩家可朝聖「近距離感受」

美中貿易戰恐燒到台灣！華郵：川習互不讓步經濟脫鉤增加實際戰爭可能

美中角力第二章 謝金河：美國國債攻防

大阪世博開幕／機場增班、神戶開國際線 帶動海運商機

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
大阪世博吉祥物脈脈，是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神祕生物。記者甘芝萁／攝影
大阪世博吉祥物脈脈，是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神祕生物。記者甘芝萁／攝影

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，來自全球各地的遊客參與盛會，也帶動周邊的航空觀光商機。不僅大阪關西機場航班增加，也帶原本僅營運國內線的神戶機場啟動第二航廈，正式開啟國際線服務。國籍航空中長榮、星宇，也加入自台灣直飛神戶的航線，包括桃園、台中都有航班提供，本月18日首航。

大阪關西機場（KIX）作為進出世博的主要國際玄關，在展前機場已做好相關整備計畫，翻新軟硬體，也在本月起導入「共同自助通關機（共同キオスク）」，讓快速通關流程再升級，旅客僅需在出發前完成「Visit Japan Web 」資料登入，包含護照、航班、停留時間、住宿資訊、入境目的、海關申報等，抵達後即可使用QRcode，完成入境審查和海關手續。

大阪機場預計今年將會迎來比疫情前更高的國際航班數，各大日韓、東南亞航空如韓亞、泰國航空、台灣華航/長榮、星宇航空皆增班或開設季節性包機因應需求。低成本航空如樂桃（Peach Aviation）、捷星日本（Jetstar Japan）、台虎也積極搶市，爭取年輕與自由行族群。據掌握，隨著各國官方、企業、組織代表團的參訪，商務需求也大增，不少旅行社也正規劃企業參訪或會展旅遊，結合世博與關西產業聚落（如智慧城市、環境科技）的考察行程。貿協也預計在本月22日帶領台灣媒體前往世博展區參訪。

鄰近的神戶機場也因世博迎來重大躍進。原本僅營運國內線的神戶機場將啟用第二航廈，正式啟用國際線服務。屆時，神戶機場的每日起降航班數將從80架次增加至120架次，未來更計劃在2030年前後將每日國際航班數量提高至40架次。長榮與星宇航空皆已宣布將在本月18日開通台北-神戶直飛航班，星宇更有台中直飛神戶航班，分別以A321-200、A321neo機型執飛。

神戶機場位於神戶市人工島上，距離大阪市區約30公里，旅客可透過鐵路、巴士等多種交通方式可抵達大阪市中心及世博會場。此外，神戶機場與關西國際機場間原本就有海上高速船連結，僅需約30分鐘，連結機場間的交通。因應世博展期的大量交通疏運需求，水路方面也有增加輸運，「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」本月10日起開始發售期間限定船票，可從淡路島翼港出發直達大阪夢洲世博會會場，單程僅需1小時。

國際航班 神戶 關西機場

延伸閱讀

大阪世博明開幕 「月亮上的台灣」今搶先進場

小飛機佛州機場附近墜毀3死1傷 前3月空中事故153起

霧鎖馬祖 南北竿機場中午起暫停起降

世博最大木建築「大屋根」 蘊含福島震後復興希望

相關新聞

鋒面到！台中以北大雨特報 北北基等7縣市對流旺盛小心大雷雨

受到鋒面及東北季風增強影響，入夜後雨勢愈來愈明顯。中央氣象署也針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調今(12日)晚至明(1...

客運駕駛荒未解 半年停駛9路線

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，甚至有客運業者考量搭載率低...

7千人受影響！歌詩達郵輪補償談不攏 消保官介入

義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪機械故障，滯留沖繩那霸維修，原航次行程延誤，接續航次被迫取消，近七千人受影響，昨天才返回基隆港...

多縣推廚餘機補助 屏東掀搶購潮

為減少家戶垃圾中的廚餘量，屏東、雲林等縣政府相繼推出「家用廚餘機補助」方案，尤其屏東縣公布「6折補助」訊息一周，300萬...

中藥販售新規 衛福部微調

中藥香氣，曾是庶民的生活記憶，卻因藥事法一紙命令，讓中藥行走向凋零，衛福部日前公告中藥販售新規，放寬從業資格，替中藥行注...

大阪世博開幕／機場增班、神戶開國際線 帶動海運商機

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，來自全球各地的遊客參與盛會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。