大阪世博開幕／機場增班、神戶開國際線 帶動海運商機

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，來自全球各地的遊客參與盛會，也帶動周邊的航空觀光商機。不僅大阪關西機場航班增加，也帶原本僅營運國內線的神戶機場啟動第二航廈，正式開啟國際線服務。國籍航空中長榮、星宇，也加入自台灣直飛神戶的航線，包括桃園、台中都有航班提供，本月18日首航。

大阪關西機場（KIX）作為進出世博的主要國際玄關，在展前機場已做好相關整備計畫，翻新軟硬體，也在本月起導入「共同自助通關機（共同キオスク）」，讓快速通關流程再升級，旅客僅需在出發前完成「Visit Japan Web 」資料登入，包含護照、航班、停留時間、住宿資訊、入境目的、海關申報等，抵達後即可使用QRcode，完成入境審查和海關手續。

大阪機場預計今年將會迎來比疫情前更高的國際航班數，各大日韓、東南亞航空如韓亞、泰國航空、台灣華航/長榮、星宇航空皆增班或開設季節性包機因應需求。低成本航空如樂桃（Peach Aviation）、捷星日本（Jetstar Japan）、台虎也積極搶市，爭取年輕與自由行族群。據掌握，隨著各國官方、企業、組織代表團的參訪，商務需求也大增，不少旅行社也正規劃企業參訪或會展旅遊，結合世博與關西產業聚落（如智慧城市、環境科技）的考察行程。貿協也預計在本月22日帶領台灣媒體前往世博展區參訪。

鄰近的神戶機場也因世博迎來重大躍進。原本僅營運國內線的神戶機場將啟用第二航廈，正式啟用國際線服務。屆時，神戶機場的每日起降航班數將從80架次增加至120架次，未來更計劃在2030年前後將每日國際航班數量提高至40架次。長榮與星宇航空皆已宣布將在本月18日開通台北-神戶直飛航班，星宇更有台中直飛神戶航班，分別以A321-200、A321neo機型執飛。

神戶機場位於神戶市人工島上，距離大阪市區約30公里，旅客可透過鐵路、巴士等多種交通方式可抵達大阪市中心及世博會場。此外，神戶機場與關西國際機場間原本就有海上高速船連結，僅需約30分鐘，連結機場間的交通。因應世博展期的大量交通疏運需求，水路方面也有增加輸運，「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」本月10日起開始發售期間限定船票，可從淡路島翼港出發直達大阪夢洲世博會會場，單程僅需1小時。