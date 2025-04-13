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桃捷專題2／八德交通黑暗期 民盼綠線、交流道工程如期完工

中央社／ 桃園13日電

桃園市八德區發展快速、人口大幅成長，交通路網卻受到捷運工程影響，民眾期盼桃捷綠線在民國119年通達八德、國3增設交流道工程也能如期在119年完工，讓交通黑暗期儘快結束。

根據桃園市政府八德區戶政事務所統計，八德區人口數截至今年2月已達21萬5169人，對照103年底、桃園市升格前的17萬9725人，人口增加3萬5444人約19.72％，現住人口數則在桃園市13區中排名第4。

桃園捷運綠線自108年起地下車站及隧道陸續開始施工，以八德區主要幹道介壽路為主的路網卻受到工程影響，多有車道縮減、封閉情形，由於人口和車流量增加、聯外道路不足，再加上施工封路，施工期間形成交通黑暗期。

民眾認為，八德區路窄又施工，不管是走平面還是要上交流道，每天上下班都塞爆，也有居民說，為了不塞車只能搭台鐵，如果要開車到台北上班，至少凌晨6時就要出門。

桃園捷運綠線工程目標119年主線全線通車，屆時將打通桃園車站（G07）至建德興豐站（G01），其中的建德興豐站（G01）至小大湳站（G05）皆位於八德區；民眾期盼捷運盡快通車，「至少搭捷運不會塞」，也不用怕下雨天的交通混亂。

交通部為紓緩國道2號大湳與國道3號大溪交流道壅塞問題，規劃「國道3號增設桃園八德交流道工程」，於國道3號約57公里處增設交流道，由桃園市政府配合增設連絡道銜接豐德路及大鶯路，預計115年動工、119年完工通車。

有民眾認為，八德正在快速發展，難免會有一些建設過渡期需要忍耐，但建設多就是好事，相信能讓交通更便利；也有居民認為，平面道路的規劃比交流道更重要，施工期間的交通配套措施也應該加強，才能減緩當地人的不便。

國道 捷運 桃園

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