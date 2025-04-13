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今轉晴晚偏冷探12度 吳德榮：明起暖熱周末鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明天至周三各地白天暖熱如夏，高溫升至32度以上。本報資料照片
明天至周三各地白天暖熱如夏，高溫升至32度以上。本報資料照片

天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地皆有明顯降雨，主要降水回波逐漸脫離陸地。白天起鋒面逐漸遠離，乾冷空氣南下，降雨先後停歇，天氣好轉，「雨過天青」；白天北微涼、南微熱，晚偏涼微冷。

今各地區氣溫為：北部12至23度、中部16至29度、南部17至32度及東部16至29度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明至周三移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上、南部更達35度。清晨有輻射低溫，日夜溫差很大，超過15度。相對濕度極低、少見的「天乾物燥」，也應注意。

周四、五高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧；周五、山區午後有局部短暫陣雨的機率。周六(19日)鋒面接近，天氣暖熱，午後有局部陣雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周日(20日)結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周一、二(21。22日)天氣好轉。此仍末期模擬，模式持續調整，需再觀察。

吳德榮 天氣動態 鋒面

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