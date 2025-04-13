廚餘機耗電 台南、高雄暫不補助

屏東縣政府補助民眾購買廚餘機，因供不應求引爆話題。縣民張先生得知補助方案後立即申請、網路下單乾燥處理機型，使用近月來既滿意也療癒，處理後的廚餘體積縮小成十分之一，放一個月熟成可作盆栽肥料，多餘可分送左鄰右舍。

張先生說，以前骨頭、蛋殼、果皮、菜葉都丟垃圾袋易發臭，有了廚餘機後都能輕鬆處理，看到蛤蜊殼粉碎感覺很紓壓；唯一失算是買的容量不夠大，如果家裡習慣煮飯，容量大較方便。

雲林縣斗六市莊小姐曾申請補助買廚餘機，用到現在。她說，廚餘機能在2、3小時內把廚餘變堆肥，滋養盆栽，也省下買肥料的錢。

但同在南部的台南、高雄市府都暫不推廚餘機補助，主因是廚餘機耗電也擔心故障，處理過的廚餘被當垃圾丟掉還是肥料，也考驗政策是否環保，須審慎評估。

南、高兩市都有專用堆肥廠，發酵收來的生熟廚餘。台南市環保局表示，目前廚餘養豬收益好，每月為市府賺進40至50萬元，成本極低，直接賣給有完善蒸煮設備的業者就好。反觀廚餘堆肥去年收入僅94萬元，每噸成本高達3千多元，除了賣給農會，多數都作為鼓勵市民資源回收的兌換贈品。

高雄市去年平均每天約產生191噸廚餘，養豬占8成，堆肥廚餘占2成，養豬廚餘為市庫進帳881萬6790元。堆肥廚餘發酵製成有機肥料「雄好肥」，平均3至4個月才能製成，讓民眾免費領回用於植栽肥料也供不應求。

台南市環保局長許仁澤說，南市尚無補助買廚餘機的規畫，除了機器技術還有提升空間，堆肥仍以社區為主，而不是個別家庭。況且從目前民眾使用廚餘機的反應來看，常遇到要維修等問題，若壞了不用，就失去補助意義。未來若要補助，也會考慮社區大樓較大型的廚餘機，效果會較好。

高市環保局表示，補助政策須通盤考量，補助廚餘機是否能達成環保，主要是處理後的渣料如何運用，民眾若拿來再利用，就能友善環境；若當成一般垃圾進焚化爐燒掉，可能失去補助美意，也擔心廚餘機耗電、會故障，政策能否和環保劃上等號，須審慎評估。

雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授郭昭吟表示，最好的廚餘去化方式仍是交給專業處理廠處理，既穩定耗能也低，最好的作法是減少廚餘產生。