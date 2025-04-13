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多縣推廚餘機補助 屏東掀搶購潮

聯合報／ 記者潘奕言陳雅玲江良誠石秀華／連線報導
屏東縣府補助廚餘機預算300萬元一周就用罄，縣府緊急增加補助額度，申請量已累積至1300餘台。本報資料照片
屏東縣府補助廚餘機預算300萬元一周就用罄，縣府緊急增加補助額度，申請量已累積至1300餘台。本報資料照片

為減少家戶垃圾中的廚餘量，屏東、雲林等縣政府相繼推出「家用廚餘機補助」方案，尤其屏東縣公布「6折補助」訊息一周，300萬元補助金就用罄，申請量累積至1300餘台、補助金翻倍，屏縣府緊急加碼並延長申請至4月30日。

面對民眾搶購，環保局表示，明年1月縣府還會推出補助，可先比較不同廠牌，做好功課明年再下手。

雲林縣環保局在垃圾破袋稽查時，發現廚餘混在家戶垃圾比率高，不利焚化處理及把垃圾製成燃料棒；為求廚餘減量，2022年起補助家戶買廚餘機，每台補助20%，上限5000元，每年開放申請不到半年即額滿。去年已累計補助1641戶，估計每年減少359噸廚餘量，今年4月1日起持續補助300戶。

屏東縣補助家戶買廚餘機金額近600萬元，每台補助上限40%、最高6000元，每戶1台為限；補助動機也來自垃圾破袋檢查發現廚餘混充比率高、分類不確實。面對申請踴躍，環保局也感訝異，並表示之前某縣市也曾推出廚餘機補助，300萬元補助金一年都沒用完。

屏縣府補助廚餘機型限「乾燥處理」及「生物分解」機型，冷凍型及粉碎（鐵胃）型不補助。過去有縣市政府曾發放廚餘桶及發酵菌，讓家戶自行發酵廚餘做堆肥，成本低很多，屏縣府環保局表示，廚餘桶加發酵菌的作法耗時較久，發酵初期也易產生異味，甚至招來蟲蠅，困擾一般家庭，廚餘機相對有效率。

環保局指出，這項政策源自縣長周春米很早就買了廚餘機，使用後覺得能解決家庭廚餘問題並很環保，她以主婦經驗評估後提出，希望縣民一起做環保。原本預計補助600家戶，可年減500公噸廚餘。

屏東之前已有南投、雲林、澎湖等縣都有廚餘機補助政策。雲林縣環保局廢棄物管理科長鄧雅謓說，過去垃圾破袋稽查有20%混雜生熟廚餘，雲林近年推動垃圾燃料化，若混雜廚餘會影響燃料棒品質，為強化廚餘分類，縣環保局每年自編100萬元補助民眾20%買廚餘機。

南投縣環保局長李易書說，2022年編2千萬元補助每戶50%、最高1萬元買廚餘機，但當年機器較貴，民眾還須付一半，申請不如預期，僅250多戶，之後未再開辦；隨垃圾堆積量增加，廚餘機價格下滑，希望四口之家每日減少1公斤廚餘，減少垃圾量、預防垃圾場火警。

澎湖縣環保局長蔡淇賢說，今年廚餘已由環保局自行處理，未編列預算補助買廚餘機。

縣市補助買廚餘機現況 製表／潘奕言、江良誠、陳雅玲、石秀華
縣市補助買廚餘機現況 製表／潘奕言、江良誠、陳雅玲、石秀華

屏東縣 廚餘機 環保局長

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