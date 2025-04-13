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7千人受影響！歌詩達郵輪補償談不攏 消保官介入

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
義大利籍歌詩達郵輪莎倫娜號因機械故障在沖繩那霸維修，三千多名旅客行程受延誤，昨天才返回基隆港。記者游明煌／攝影
義大利籍歌詩達郵輪莎倫娜號因機械故障在沖繩那霸維修，三千多名旅客行程受延誤，昨天才返回基隆港。記者游明煌／攝影

義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪機械故障，滯留沖繩那霸維修，原航次行程延誤，接續航次被迫取消，近七千人受影響，昨天才返回基隆港。業者堅持依「全球營運規範」僅願給五十及一百美元的船上消費抵用金。基隆市府消保官莊惠媛說，旅客可依消保法申訴。

莎倫娜號原訂十一日返基隆港，因故障滯留日本延誤行程，昨天上午七時才載三三八七旅客返回基隆港，一早有不少車輛在港邊等著接旅客回家；航港局人員、莊惠媛偕同港務公司成立現場應變小組，旅行社與業者也派員協助通關。

郵輪業者致歉，但強調一切依「全球營運規範」處理，對延誤航次提出的補償方案為每人五十美元、免收房間小費，明年底前再搭該郵輪可再抵一百美元；取消航次影響三千人，補償每艙房一百美元。

郵輪業者和旅客對補償方案難以完全達成共識，絕大多數旅客也不認同。旅客說，行程一直改，船公司也沒有和他們溝通，只有賠償五十美元也不能接受，一百美元還要下次搭才有，感覺沒誠意，不會想再搭。

部分旅客已組自救會，要請消基會介入協調退旅費。航港局表示，業者在應變會議中承諾願評估進一步補償作法，無具體承諾，將持續追蹤補償方案。

莊惠媛說，市長謝國樑指派她為旅客爭取最大權益，旅客可向市府或行政院消保會申訴。她也向航港局表示，不可讓郵輪公司僅以「往例」為由，未考量目前的生活及物價水準，提出不合時宜的補償方案。

民眾黨前秘書長謝立功這次為九十歲長輩過生日的郵輪之旅因此泡湯，今年一月預訂名勝世界郵輪航程也因延誤取消，二次都無法成行，他批郵輪公司「太鴨霸」。

基隆港 郵輪

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