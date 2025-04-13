客運駕駛荒未解 半年停駛9路線

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，甚至有客運業者考量搭載率低且人力不足下，乾脆停駛虧損路線。根據統計，一般公路客運近六個月共停駛九條路線，目前僅剩三六○條路線；國道客運則僅剩一四八條路線。

對此，交通部公路局證實，目前客運駕駛人力缺口仍高達六百多人，已加碼增加補助，以小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領到逾廿一萬元補助。

客運業營運環境每況愈下，不僅運量、營收大不如前，司機更缺員情況嚴重，導致路線頻傳停駛。根據公路局統計，國道客運二○一一年還有一九六條路線，到今年僅剩一四八條路線，公路客運相較於疫情前、二○一九年還有四五三條，到今年僅剩三六○條路線，短短六年間就收掉九十三條路線之多。

國光客運表示，目前不光是北部，南部駕駛缺員也嚴重，雖然各縣市補助市區公車替駕駛加薪，業者也會自己替國道客運駕駛加薪，但加薪幅度追趕不上雙北，導致北部和高雄國道客運駕駛缺員情況加劇。

統聯客運說，雙北市區公車司機加薪搶人，國道客運路線雖然也自主跟進加薪，但實際上是開出十萬薪水也找不到人。尤其市區公車不用廿四小時輪班、風險低，薪資又不比國道客運司機差，導致司機人力多流向市區公車。

公路局說，已修正公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵，延長補助至明年二月廿八日。補助項目包括駕駛訓練費、訓練期生活津貼、穩定就業獎勵金等。其中生活津貼從每天九一五元，提高至九五三元，另新增普通大客車考領職業大客車駕照期間生活津貼，上限為九十天。