中藥販售新規 衛福部微調

中藥香氣，曾是庶民的生活記憶，卻因藥事法一紙命令，讓中藥行走向凋零，衛福部日前公告中藥販售新規，放寬從業資格，替中藥行注入一線生機，卻引發藥界怒火，揚言將在五月四日集結五千人上凱道抗議「爭取中藥調劑權」。衛福部回應，將調整文字，但強調即使未具藥師資格，也能經營中藥行。

衛生署於民國八十二年修正藥事法第一○三條，訂下中藥行落日條款，因條文不夠明確，使制度長達廿多年處於模糊地帶，落日條款期間無任何配套，導致中藥行數量銳減。

今年三月十八日，衛福部公告釋出藥事法第一○三條第二項後段解釋令，明定只要領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修滿規定課程者，即可繼續經營中藥業務。此舉引發藥界不滿。藥師公會全聯會理事長黃金舜痛批，衛福部長邱泰源與中醫藥司長蘇奕彰「應下台負責」。

黃金舜強調，中藥涉及種植、炮製、調劑等專業流程，非修幾門課即可草率上陣，批評衛福部此舉貶抑藥學專業、模糊行業界線，將聯合九校藥學系學生、藥師與藥劑生公會，四月廿二日赴衛福部快閃抗議，五月四日再發動萬人上凱道。

蘇奕彰回應，解釋令頒布後有收到部分疑義，未來會將「中藥及生藥學系」修改為「中藥及藥學系」，意即藥學系畢業生修滿卅五學分，即使未具藥師資格，也可開設中藥行。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方則認為，全台中藥行從早年的一萬五千家，已減至七千餘家，照此趨勢十年內恐剩不到三千家。新規為中藥產業注入強心針，有助於產業多元與永續。

目前包括「藥事法一○三條解釋令」、「中醫藥發展法」等法規，皆在釐清中藥販售與藥事權責邊界。陳麒方呼籲，在不涉及調劑權的前提下，應保障實際從業者的執業權，建立完善管理制度，讓中藥從傳統走向現代。