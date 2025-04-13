公費B、C肝篩檢 擬放寬至40歲

世界衛生組織（ＷＨＯ）喊出二○三○年消除病毒性肝炎，台灣目前Ｃ肝防治成效佳，但Ｂ肝引起的肝癌死亡率偏高，影響Ｂ、Ｃ肝整體死亡數的計算，台灣想在今年達到ＷＨＯ的各細項目標恐有難度。國健署昨宣布將下修Ｂ、Ｃ肝炎篩檢年齡至四十歲，盼透過早期篩檢降低死亡，新制最快七月上路。

另同步規畫明年推動胃癌篩檢，以及具有大腸癌家族史的四十至四十九歲民眾，可公費做無痛大腸鏡，有望於今年第二、三季啟動。

ＷＨＯ消除病毒性肝炎的主要指標為，二○三○年之前，Ｂ、Ｃ肝新發生人數需減少百分之九十、死亡人數減少百分之六十五。ＷＨＯ喊出目標後，台灣隨後提出「超越世衛、消滅Ｃ肝」口號，並許下在二○二五年提前達標。

聯合報昨與國衛院舉辦二○二五癌症論壇，國健署長吳昭軍表示，台灣Ｃ肝控制進度領先全球，消除目標可望在今年底前達標，今年下半年將會向ＷＨＯ提出認證申請，但相較於Ｃ肝防治，Ｂ肝風險族群仍須進一步掌握，擴大篩檢成為當前重點。

林口長庚醫院胃腸肝膽科系教授級主治醫師簡榮南說，ＷＨＯ消除計畫分計畫性指標與影響性指標，前者台灣已全數達標，因台灣執行Ｃ肝的篩檢與治療成效極佳，但ＷＨＯ的計算方式，是把Ｂ、Ｃ肝的數據一起加總計算。由於台灣因Ｂ肝引起肝癌的死亡率高，當Ｂ、Ｃ肝死亡數據一同計算時，台灣目前僅減少約百分之五十。

簡榮南解釋，Ｂ肝引起肝癌的患者死亡率高，與患者多為晚期就診有關，所以今年起要著力於Ｂ肝的篩檢，並加入共照制度長期追蹤，推估到二○三○年死亡人數就能達到減少百分之六十五的目標。

國健署自二○二○年提供四十五歲至七十九歲民眾、原住民族為四十到七十九歲，終身可免費做一次Ｂ、Ｃ肝篩檢，統計至今年三月中為止，已有逾七百多萬人受檢，肝癌發生率明顯下降。不過由於我國自一九八六年起，全面推動新生兒接種Ｂ肝疫苗，但一九八六年之前出生者，未納入疫苗保護，仍屬高風險群，因此這次將篩檢下修至四十歲，盼能提早揪出Ｂ肝患者，降低後續肝硬化、肝癌的發生率。

吳昭軍表示，若順利下修篩檢年齡，粗估有百萬多人符合資格，新制最快今年七月上路。