快訊

入夜鋒面報到！北北基等8縣市大雨特報 7地慎防大雷雨

末日降臨！美對陸揮關稅巨棒 美進口商批川普1要求「根本笑話」

鋒面到！台中以北大雨特報 北北基等7縣市對流旺盛小心大雷雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象署也針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調今(12日)晚至明(13)日台中以北地區有局部大雨發生的機率。圖／氣象署提供
中央氣象署也針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調今(12日)晚至明(13)日台中以北地區有局部大雨發生的機率。圖／氣象署提供

受到鋒面及東北季風增強影響，入夜後雨勢愈來愈明顯。中央氣象署也針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調今(12日)晚至明(13)日台中以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

另也針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗，發布大雷雨即時訊息，其中苗栗、新竹市將持續至晚間10時30分止；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣等五縣市，則持續時間至22時45分止。

氣象署提醒，北北基、桃竹苗、新竹市、台中市等8縣市，今晚至明天，有局部大雨發生的機率，民眾外出要特別留意。

氣象署表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象署針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗，發布大雷雨即時訊息。圖／氣象署提供
氣象署針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗，發布大雷雨即時訊息。圖／氣象署提供

新竹 氣象署

延伸閱讀

台北市發布大雷雨即時訊息 劇烈降雨雷擊將持續至晚間這時刻

鋒面傍晚抵達台灣海峽 雲林以北今晚嚴防大雷雨、雷擊

雷雨今炸全台 粉專：入夜才趨緩 周六下午第2波鋒面到

最新警戒區曝！4縣市深夜大雨特報 氣象署提醒慎防坍方

相關新聞

鋒面到！台中以北大雨特報 北北基等7縣市對流旺盛小心大雷雨

受到鋒面及東北季風增強影響，入夜後雨勢愈來愈明顯。中央氣象署也針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調今(12日)晚至明(1...

今晚鋒面通過！西部留意局部大雨 明起中部以北有感降溫

根據中央氣象局今日17時最新預報，今天晚間起到明天清晨受到鋒面及東北季風增強影響，中部以北到東北部天氣轉涼。預報員李名翔...

台鐵康樂=台東間電車線受損 影響8列次旅客1540人

台鐵康樂=台東間今午電車線設備受損，目前已搶修完成，台鐵統計，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客154...

影／六旬婦誤食姑婆芋中毒急救 醫師提醒勿催吐快就醫

63歲李姓婦人食用友人送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及惡心想吐等症狀，緊急送醫急診。醫師檢查發現她誤將姑婆芋的根莖當...

精準醫療新突破 多癌種導入基因檢測與個別化治療

癌症治療正邁入精準與個別化新時代，如透過基因檢測掌握肺癌、攝護腺癌病灶特性，搭配標靶、免疫療法等，制定最適合個別患者的治...

台北市發布大雷雨即時訊息 劇烈降雨雷擊將持續至晚間這時刻

北市府晚間發布台北市全區大雷雨即時訊息，持續時間至22:45；提醒民眾請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。