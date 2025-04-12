鋒面到！台中以北大雨特報 北北基等7縣市對流旺盛小心大雷雨

受到鋒面及東北季風增強影響，入夜後雨勢愈來愈明顯。中央氣象署也針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調今(12日)晚至明(13)日台中以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

另也針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗，發布大雷雨即時訊息，其中苗栗、新竹市將持續至晚間10時30分止；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣等五縣市，則持續時間至22時45分止。

氣象署提醒，北北基、桃竹苗、新竹市、台中市等8縣市，今晚至明天，有局部大雨發生的機率，民眾外出要特別留意。