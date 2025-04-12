快訊

入夜鋒面報到！北北基等8縣市大雨特報 7地慎防大雷雨

末日降臨！美對陸揮關稅巨棒 美進口商批川普1要求「根本笑話」

丞舞製作「愛麗絲」巴黎演出 觀眾直呼身處夢境

中央社／ 巴黎12日專電

台灣丞舞製作舞團正於歐洲春季巡演，10日首次在巴黎市區的劇場演出「愛麗絲」，作品靈感來自英國名著愛麗絲夢遊仙境，將東西方舞蹈元素融成自我風格，首場近滿座，觀眾說感覺「好像在夢裡」。

當愛麗絲夢遊仙境故事中的兔子耳朵，變成京劇中的兩根長羽毛，並戴上鑲滿鑽石的面具時，由台灣丞舞製作（B.Dance）重新詮釋的「愛麗絲」，已向世界宣告它的獨特位置。該舞作正在歐洲春季巡演，經歷西班牙、瑞士與荷蘭後，於4月10日至17日到終站法國，於巴黎13e ART劇場連演7場。

「愛麗絲」舞作長達70分鐘，13e ART劇場在官網向法國觀眾介紹，從芭蕾敘事出發，並融合現代舞、武術與民族舞蹈，以高級訂製服裝與優雅的背景設計，將西方童話故事結合東方水墨書法，帶領觀眾走向一個特殊仙境，瀰漫著奇特而深刻的心理氛圍。

10日首場幾乎滿席，觀眾以在地巴黎人居多，也有許多國際觀光客，駐法代表處公使顏嘉良與法國僑界商會代表等出席支持。

喜愛觀賞芭蕾舞的觀眾萊拉（Leila）與凱米爾（Camille）接受中央社訪問，她們說：「我們好像在夢裡面，就像愛麗絲在夢遊仙境，卻又曖昧不明，跳脫常規，例如男女舞者的服裝常常錯置，超越性別，戲服華麗，肢體語言特殊，音樂很好聽。」

觀眾瑪格利（Magali）與正在學舞的女兒、舞蹈老師一同前來，她們向中央社記者解釋，「愛麗絲」是舞蹈工作坊的參觀課程，學生們都很喜歡。

瑪格利讚美「愛麗絲」的製作令人驚嘆卻又平易近人，充滿情緒。正在學舞的女兒則對「兔子」舞者印象深刻，從動作中得到靈感。舞蹈老師認為丞舞製作詮釋的「愛麗絲」擁有自己的魔力，雖然看得出來舞蹈動作源自亞洲，但已融合成自己的模樣。

多數觀眾並不知道丞舞製作來自台灣，認為「愛麗絲」就是一個原創的當代舞蹈作品，不需分類。法國藝文媒體ZigZag評論：「這裡沒有瘋狂的帽子或飛舞的茶杯，只有尋找自我的愛麗絲。」

丞舞製作總監暨編舞家蔡博丞為第28屆「台法文化獎」得主，他接受中央社訪問時解釋，「愛麗絲」是他在2021年與瑞士琉森舞蹈劇場合作的作品，「當時正值疫情，全世界好像掉進一個未知的地方，在困頓中努力尋找友伴，一起突破困難，就像愛麗絲夢遊仙境」。

蔡博丞表示，這幾年因為「愛麗絲」到不同國家表演，與不同文化的觀眾直接接觸，讓他感受到「當作品能達到跨文化、跨國際、跨國家、跨國籍的時候，才能做到真正的文化交流」。

蔡博丞說，身而為人，所應享有的自由與權利都是一樣的，卻會受到所處國家影響。「但是在慈悲面前，所有人都是可憐人，當我們將眼睛閉起，牽起旁人的手，準備傳送溫暖與喜悅時，是不需要去區分定義的」。

蔡博丞期待丞舞製作能透過藝術的力量，在作品埋入小小的寓意，讓觀眾走出劇院時能帶著感動與窩心，那麼就能減少仇恨，世界會變得更美麗。

他說：「我認為這也是藝術家的功能之一，我們要散播美的力量，讓大家手牽手，一起團結向前走。」

2014年成立的丞舞製作，在劇場入口處擺設10週年周邊商品攤位，販售印有B.Dance商標的紀念T恤、在舞作中出現的扇子、與舞者表演時同款的襪子、適合表演藝術者的面膜、香水等，以實體物件與觀眾互動。工作人員表示，首場時一名穿著紀念T恤的法國小朋友特別向他們打招呼，因為去年曾經看過丞舞製作的表演。

春季巡演後，丞舞製作預計在11月中至12月底於法國、瑞士、盧森堡展開13場演出，公演作品「愛麗絲」與「裂」。

愛麗絲 法國 觀眾

延伸閱讀

台灣第一人登法國羅浮宮！郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

Red Bull BC One台灣賽 孫振當評審上帝視角觀賽

馬克宏：法國擬6月承認巴勒斯坦 以外長譴責：給恐怖主義「獎賞」

賠1萬喬不攏！法國限量機車違停施工區遭路樹壓毀 竹市府協調

相關新聞

鋒面到！台中以北大雨特報 北北基等7縣市對流旺盛小心大雷雨

受到鋒面及東北季風增強影響，入夜後雨勢愈來愈明顯。中央氣象署也針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調今(12日)晚至明(1...

今晚鋒面通過！西部留意局部大雨 明起中部以北有感降溫

根據中央氣象局今日17時最新預報，今天晚間起到明天清晨受到鋒面及東北季風增強影響，中部以北到東北部天氣轉涼。預報員李名翔...

台鐵康樂=台東間電車線受損 影響8列次旅客1540人

台鐵康樂=台東間今午電車線設備受損，目前已搶修完成，台鐵統計，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客154...

影／六旬婦誤食姑婆芋中毒急救 醫師提醒勿催吐快就醫

63歲李姓婦人食用友人送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及惡心想吐等症狀，緊急送醫急診。醫師檢查發現她誤將姑婆芋的根莖當...

精準醫療新突破 多癌種導入基因檢測與個別化治療

癌症治療正邁入精準與個別化新時代，如透過基因檢測掌握肺癌、攝護腺癌病灶特性，搭配標靶、免疫療法等，制定最適合個別患者的治...

台北市發布大雷雨即時訊息 劇烈降雨雷擊將持續至晚間這時刻

北市府晚間發布台北市全區大雷雨即時訊息，持續時間至22:45；提醒民眾請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。