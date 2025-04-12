快訊

台灣第一人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

林岱樺涉貪案擴大！服務處幾團滅 2人羈押禁見、3人交保

台鐵瑞芳三爪子鐵橋附掛人行道 3次流標工程延宕

中央社／ 新北12日電

維繫新北瑞芳魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋，原規劃附掛懸臂人行步道以利通行；新北市交通局今天表示，工程由台鐵公司辦理，因3次流標，將由台鐵檢討後，21日再開標。

步道達人網紅Tony日前拍影片稱，三貂嶺火車站是台灣最奇葩的車站，因112年3月他從火車站前往瑞芳區碩仁里停車場，行經台鐵三爪子橋旁維修便道遭檢舉。

他說，去年5月交通部鐵道局依違反鐵路法，裁罰新台幣1萬元，至今遭罰將屆滿1週年。事件引起爭議後，交通部協商台鐵、新北市府，以懸臂附掛鐵路橋，興建人行步道，讓民眾不再觸法。

Tony說，工程原預定去年底前動工，今年6月完工。但6月將屆，他4月初再度搭平溪火車，實地考察最新工程進度，發現完全沒有施工。他訪問當地碩仁里長林萬富稱，是因為工程流標才沒有進度。

交通局官員晚間告訴中央社記者，由台鐵公司代辦新北市政府「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，經3次招標都無廠商投標而流標。台鐵已重新檢討後，3月底重新招標，預定4月21日再開標。

三爪子橋是碩仁里魚寮社區居民、登山客，通往三貂嶺車站的唯一道路；對此，Tony今晚告訴中央社記者，盼望各界督促政府，在新北尚未完成聯外通行橋梁前，台鐵早日完成這座鐵道橋人行便道。

三爪子鐵路橋便道屬於鐵路範圍，目前兩端都有告示，若行走將涉嫌違反鐵路法規定，會遭鐵路警察局移送交通部鐵道局裁處。

台鐵 火車站

延伸閱讀

嘉市垂楊路商圈舊市公所活化工程 竣工日期及營運方式曝

妙齡女墜基隆河目擊民獲及時「拉一把」 警消合力救命

寶綠特 設備工程喊衝

修復百年岸裡國小驚見內傷更重 立委助籌2000萬元缺口

相關新聞

台鐵康樂=台東間電車線受損 影響8列次旅客1540人

台鐵康樂=台東間今午電車線設備受損，目前已搶修完成，台鐵統計，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客154...

影／六旬婦誤食姑婆芋中毒急救 醫師提醒勿催吐快就醫

63歲李姓婦人食用友人送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及惡心想吐等症狀，緊急送醫急診。醫師檢查發現她誤將姑婆芋的根莖當...

精準醫療新突破 多癌種導入基因檢測與個別化治療

癌症治療正邁入精準與個別化新時代，如透過基因檢測掌握肺癌、攝護腺癌病灶特性，搭配標靶、免疫療法等，制定最適合個別患者的治...

天氣入夜驟變 越晚雨下越大

近兩天天氣晴朗，但傍晚時恐鋒面接近，氣象專家林得恩在臉書粉專表示，台灣目前處於鋒面前緣不穩定帶，入夜後恐是本周雨下做大的...

勞工遊行5月1日登場 盼推動公正轉型、碳費審議納工會代表

每年五月一日勞動節，勞團都會號召上街遊行。今年五一勞工遊行七大訴求，包括反霸凌、降低工時、反老年貧窮、要加薪、推動公正轉...

今晚鋒面通過！西部留意局部大雨 明起中部以北有感降溫

根據中央氣象局今日17時最新預報，今天晚間起到明天清晨受到鋒面及東北季風增強影響，中部以北到東北部天氣轉涼。預報員李名翔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。