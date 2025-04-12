台鐵康樂=台東間電車線受損 影響8列次旅客1540人

台鐵康樂=台東間今午電車線設備受損，目前已搶修完成，台鐵統計，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客1540人。

今16時05分台鐵南迴線台東=康樂站(K95+000公里)因電力設備第95/1懸臂組螺栓脫落，造成懸臂組位移及跳線損壞1組，詳細事故原因，台鐵運安處已派員調查中。

台鐵在16:30成立緊急應變小組，臺東=知本間於12日16:50啟動客運接駁，電力單位於17:10搶修完成，搶修救援車第9682次17：30啟動救援，康樂站17：58連掛完成，將168次拖回臺東站。

第3038次臺東18：06開車至康樂站接駁第168次乘客至知本站轉乘第168B次。台鐵表示，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客1540人。

台鐵指出，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。持中斷區間臺鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。吧