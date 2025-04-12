快訊

台灣第一人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

林岱樺涉貪案擴大！服務處幾團滅 2人羈押禁見、3人交保

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵康樂=台東間電車線受損 影響8列次旅客1540人

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
圖為南迴鐵路示意圖。本報系資料照片
圖為南迴鐵路示意圖。本報系資料照片

台鐵康樂=台東間今午電車線設備受損，目前已搶修完成，台鐵統計，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客1540人。

今16時05分台鐵南迴線台東=康樂站(K95+000公里)因電力設備第95/1懸臂組螺栓脫落，造成懸臂組位移及跳線損壞1組，詳細事故原因，台鐵運安處已派員調查中。

台鐵在16:30成立緊急應變小組，臺東=知本間於12日16:50啟動客運接駁，電力單位於17:10搶修完成，搶修救援車第9682次17：30啟動救援，康樂站17：58連掛完成，將168次拖回臺東站。

第3038次臺東18：06開車至康樂站接駁第168次乘客至知本站轉乘第168B次。台鐵表示，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客1540人。

台鐵指出，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。持中斷區間臺鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。吧

台鐵

延伸閱讀

客運荒未解 公路局加碼補助徵才 最高可領逾21萬

市價5折賤賣…刑事局破獲盜刷集團 遍及台北101、微風百貨

延誤168分 水淹內壢車站雙向不通 台鐵退換票資訊公布

暴雨...台鐵中壢段淹水嚴重南北雙向停駛 誤點最長179分鐘

相關新聞

台鐵康樂=台東間電車線受損 影響8列次旅客1540人

台鐵康樂=台東間今午電車線設備受損，目前已搶修完成，台鐵統計，截至本(12)日18:27，影響8列次332分，旅客154...

影／六旬婦誤食姑婆芋中毒急救 醫師提醒勿催吐快就醫

63歲李姓婦人食用友人送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及惡心想吐等症狀，緊急送醫急診。醫師檢查發現她誤將姑婆芋的根莖當...

精準醫療新突破 多癌種導入基因檢測與個別化治療

癌症治療正邁入精準與個別化新時代，如透過基因檢測掌握肺癌、攝護腺癌病灶特性，搭配標靶、免疫療法等，制定最適合個別患者的治...

天氣入夜驟變 越晚雨下越大

近兩天天氣晴朗，但傍晚時恐鋒面接近，氣象專家林得恩在臉書粉專表示，台灣目前處於鋒面前緣不穩定帶，入夜後恐是本周雨下做大的...

勞工遊行5月1日登場 盼推動公正轉型、碳費審議納工會代表

每年五月一日勞動節，勞團都會號召上街遊行。今年五一勞工遊行七大訴求，包括反霸凌、降低工時、反老年貧窮、要加薪、推動公正轉...

今晚鋒面通過！西部留意局部大雨 明起中部以北有感降溫

根據中央氣象局今日17時最新預報，今天晚間起到明天清晨受到鋒面及東北季風增強影響，中部以北到東北部天氣轉涼。預報員李名翔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。