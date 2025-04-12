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影／六旬婦誤食姑婆芋中毒急救 醫師提醒勿催吐快就醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院急診醫學部醫師廖宏強提醒，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至危及生命，民眾一定要特別留意。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院急診醫學部醫師廖宏強提醒，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至危及生命，民眾一定要特別留意。圖／大千綜合醫院提供

63歲李姓婦人食用友人送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及惡心想吐等症狀，緊急送醫急診。醫師檢查發現她誤將姑婆芋的根莖當成一般芋頭食用，導致出現姑婆芋中毒的症狀，幸經治療後已無大礙。大千綜合醫院急診醫學部醫師廖宏強呼籲，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至危及生命，民眾一定要特別留意。

廖宏強指出，姑婆芋全株含草酸鈣及生物鹼，不會因烹煮而降低毒性，誤食後會刺激口腔和消化道，出現的症狀包含嘴唇、舌頭及喉嚨刺痛腫脹、惡心、嘔吐、腹痛，嚴重時可能影響呼吸。如果不小心誤食，要立即漱口並飲用大量水分，切記不可催吐，同時要盡速就醫。

他表示，姑婆芋與食用芋頭同屬天南星科，外觀相似、容易混淆，但可透過以下的特徵來區分，包括葉面水滴（姑婆芋葉面水分不易形成，芋頭葉面水分會形成水珠）；葉脈與葉緣（姑婆芋葉脈明顯且葉子是廣卵形、基部成心狀箭形，芋頭葉脈較不明顯且葉形是盾形）；地下根（姑婆芋的地下根偏黃，芋頭則有紫色斑點）。

廖宏強提醒民眾，切勿食用來路不明的植物，如果不小心誤食有毒植物而出現不適症狀，務必帶著剩餘植物盡速就醫，才能正確診斷與治療，避免造成嚴重傷害。

芋頭 醫學 醫師

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