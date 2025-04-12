精準醫療新突破 多癌種導入基因檢測與個別化治療

癌症治療正邁入精準與個別化新時代，如透過基因檢測掌握肺癌、攝護腺癌病灶特性，搭配標靶、免疫療法等，制定最適合個別患者的治療策略；利用血癌、晚期肝癌病患的免疫細胞反擊癌細胞；使用免疫檢查點抑制劑、抗體複合體藥物等治療泌尿上皮癌。此外，胃癌、大腸癌的介入時機也很重要，透過幽門桿菌篩檢及早期診斷手術切除，皆有助於預防或提升療效、延長存活並改善生活品質。

聯合報連續七年與國衛院攜手舉辦癌症論壇活動，今年以「精準抗癌 暖心陪伴」為主題，規劃「擴增癌篩」、「早晚期治療策略」與「提升癌友生活品質」三大主軸，邀集25位重磅級專家學者，分享最新癌症政策、精準醫療技術與臨床實務發展，現場吸引逾300位民眾熱情參與。

肺癌標準化死亡率位居整體癌症第一，已取代肝炎、肝癌成為新國病。台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀指出，研究顯示，即使是早期肺癌病患，也可能復發，以非小細胞肺癌中的肺腺癌為例，早期病患在接受手術之後，體內可能還有肉眼看不見的癌細胞，且術前可能已有潛在轉移病灶。

但黃俊耀表示，若透過化療、放療、標靶治療與免疫治療等術後輔助治療，肺癌病患便有機會遠離癌復發威脅；甚至盡早接受基因檢測而發現有EGFR、ALK等基因突變，並運用對應標靶藥物進行精準治療，有望降低復發機率，減少腦轉移風險。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長、大林慈濟醫院副院長賴俊良則指出，次世代基因定序是近年癌症診斷的重要突破，找出驅動基因如同遇見好醫師。一名61歲的肺腺癌患者在第一線治療失敗後，透過定序發現EGFR E20突變，使用小分子標靶藥物治療仍然無效，但改用雙標靶抗體後，兩周即見療效，十個月內穩定控制病情。

相較傳統化療，賴俊良表示，精準治療效果可提升一倍，但也有患者反而使用傳統化療的效果好，因此唯有依據個別基因特性與環境條件，制定客製化療程，才能達到最佳療效。

除了基因檢測逐漸普及於癌症治療外，創新治療也是抗癌一大利器。台灣癌症研究學會理事長蘇柏榮說，泌尿上皮癌包含腎盂、輸尿道、膀胱、近端泌尿道等區域腫瘤，若將膀胱癌、上段泌尿道癌症合計，111年泌尿道上皮癌患者新發個案數達4千3百餘人，可列入十大癌症第8位。泌尿上皮癌患者常合併腎功能低落問題，使用鉑金類化療受限，即使可用化療，病人存活中位數也僅約一年。

蘇柏榮指出，近年免疫檢查點抑制劑、抗體複合體藥物等可用於泌尿上皮癌治療，病人順活時間可達30個月，甚至有治癒機會。不過，病人常出現皮膚搔癢、血糖不穩、手腳神經發麻等副作用，且部分藥物需要自費，建議患者綜合療效、副作用、生活品質、治療費用等，與臨床醫師共同決定治療方式。

近年來，攝護腺癌也在診斷與治療領域取得顯著進展。林口長庚泌尿腫瘤科主任虞凱傑指出，基因檢測的應用提升了治療的精準度。早期侷限型攝護腺癌主要以手術或放射治療，當局部控制失效且癌細胞活性增加時，則進入第二線治療，若癌細胞已轉移，仍有多種藥物可供選擇。

臨床顯示，僅49%的第一線治療患者能進入第二線，而後續進入第三線的比例更降至40%，第三線後僅16%能接受進一步治療。因此，現行治療策略強調於第一線即採用最佳療效的治療方案。對於荷爾蒙抗性患者，虞凱傑說，結合荷爾蒙抑制劑與基因藥物治療，能有效抑制荷爾蒙對攝護腺的刺激，並阻斷癌細胞的自我修復機制，達到更佳的治療效果。

「細胞治療，可為晚期肝癌治療帶來新曙光！」林口長庚紀念醫院副院長李威震指出，每個人體內都有免疫監視系統，當系統失靈便無法有效抑制癌細胞，若運用樹突細胞「最強的抗原表達細胞」、「可激活T型淋巴球」的特色，腫瘤有機會縮小。其原理為當癌細胞壞死會釋放腫瘤抗原，樹突細胞擷取後用以訓練T型淋巴球細胞，讓這些免疫軍團更有效的辨識、攻擊癌細胞，治療重點在強化樹突細胞上述能力，部分病患因而享有更多存活希望。

結合細胞療法、基因療法與免疫療法CAR-T治療是血癌治療的新希望，2023年已有條件納保。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心暨國際醫學中心主任李啟誠表示，健保署與藥廠議價後，原價每劑千萬以上的CAR-T治療降低為每劑819萬元，不僅造福國內病患，也吸引不少東南亞病患跨海自費就醫。

據統計，2020年至今已有15位越南孩童遠渡花慈，接受骨髓移植或CAR-T治療，李啟誠分享，有位14歲越南女童，自6歲起反覆復發，化療、骨髓移植皆無效，又合併急性盲腸炎無法開刀，最終只好來台就醫進行CAR-T治療，透過1億4千萬顆改造過的CAR-T細胞，去年終於康復回國繼續學業，凸顯台灣癌症治療的卓越能力。

而傳統手術仍在癌症治療有一席之地，林口長庚紀念醫院直腸肛門科醫師許祐仁指出，雖然精準治療是趨勢，但在大腸直腸癌中，實際能受益者不多，真正關鍵仍是早期診斷與完整手術切除。

目前大腸直腸癌可透過大腸鏡切片與電腦斷層、內視鏡超音波等影像工具確認位置與嚴重程度，許祐仁表示，早期階段（前3期）若能順利手術切除，仍有5年存活率。林口長庚已有九成手術，採用腹腔鏡與達文西機器手臂進行微創手術，除提升術後恢復效率，也降低併發症風險。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家則回歸預防策略，他指出，1994年幽門桿菌就已被世界衛生組織列為第一級致癌物，現也有越來越多證據證實其與胃癌發生有關。而台灣自2004年起，先針對幽門桿菌盛行率64.2％的馬祖，進行多次篩檢與治療，不僅盛行率現已降至10％，胃癌發生率也下降56％，兩者成績皆優於台灣本島。

繼2018年幽門桿菌篩檢推廣至全國55個原鄉，李宜家指出，今年國健署於全國20縣市試辦45至74歲民眾篩檢，預計明年全面開放；再加上去年健保給付檢測陽性治療，成功率高達九成以上，相信未來胃癌將成罕見癌症。