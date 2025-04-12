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勞工遊行5月1日登場 盼推動公正轉型、碳費審議納工會代表

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞團在每年五月一號勞動節舉行勞工遊行，今年七大訴求包括「反霸凌」、「降低工時」、「要退休保障」、「要加薪」、「完整勞動三權」、「醫護教保補人力」及「落實公正轉型」。本報資料照片
勞團在每年五月一號勞動節舉行勞工遊行，今年七大訴求包括「反霸凌」、「降低工時」、「要退休保障」、「要加薪」、「完整勞動三權」、「醫護教保補人力」及「落實公正轉型」。本報資料照片

每年五月一日勞動節，勞團都會號召上街遊行。今年五一勞工遊行七大訴求，包括反霸凌、降低工時、反老年貧窮、要加薪、推動公正轉型等。其中，因應碳費徵收，為落實公正轉型，勞團認為應規範高碳洩漏風險產業擬定自主減量計畫時必須先與工會協商，同時建立全國性、各產業利害關係人對話機制，環境部的碳費費率審議會也應納入工會代表。

五一行動聯盟總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮表示，今年遊行七大訴求包括「反霸凌」、「降低工時」、「要退休保障」、「要加薪」、「完整勞動三權」、「醫護教保補人力」及「落實公正轉型」。反霸凌部分，主張公務人員應一體適用職安法，降低工時則呼籲政府歸還國定假日、增加特休，台灣才能擺脫高工時的行列。

反對老年貧窮、要退休保障部分，則要求提高新制勞退雇主6％提撥率，打開勞退舊制45個月上限；抗通膨、要加薪則是希望明年最低工資月薪調升至3.2萬元、時薪至少210元。其餘還有開放公務員組工會、完善教師勞動三權、改善醫護及教保人員勞動條件等，最後一項訴求則是落實公正轉型。

戴國榮認為，面對2050淨零轉型目標，各國致力減碳，台灣碳費制度也在今年上路，政府應規範高碳洩漏風險產業在擬定自主減量計畫時，應與工會協商，同時建立社會對話機制，展開全國性、各行業別利害關係人對話，環境部的碳費費率審議會也應納入勞團代表。

他還提及，環保團體期待的減碳目標很高，但若產業因此衝擊過大，連帶也會影響勞工就業相關勞動權益，期盼往後也搭建環團與勞團的溝通平台，讓環保團體與高碳排產業工業彼此對話，降低對立與衝突。

戴國榮指出，今年遊行預計於5月1日12時30分集結，從凱道出發，行經台北車站、行政院、立法院，再回到凱道，將號召至少5000人上街。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀回應，碳費費率審議會委員任期2年，是否納勞團代表入下一屆審議會將審慎討論；除此，國發會有公正轉型委員會，近日開會要求環境部、經濟部、勞動部組成公正轉型平台，跨部會就碳費、公正轉型議題研商，也將有勞團代表參與。

勞團 工時 碳費

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