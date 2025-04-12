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衛福部立26家醫院完成碳盤查 用電占88.6%最多

中央社／ 台北12日電

衛福部今天公布26家部立醫院碳盤查結果，總碳排量約近9萬9000噸二氧化碳當量（CO2e），以用電占88.6%最多。目前對15家用電超過800瓩大戶展開深度節能計畫，預計於今年10月底前完成改善。

響應2050淨零碳排政策，衛生福利部去年與台灣永續能源研究基金會簽署「永續發展倡議書」，宣示最快在今年3月底完成26家部立醫院碳盤查。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會今天透過新聞稿公布碳盤查結果，總碳排量大約近9萬9000噸二氧化碳當量（CO2e），其中範疇一如燃料油、燃料氣、冷媒等，碳排量計有1萬1000餘噸二氧化碳當量（CO2e），占總排放量11.4%。

至於範疇二（外購電力）碳排量，約有8萬7000噸二氧化碳當量（CO2e），占總排放量88.6%。

醫福會副執行長林名男告訴媒體，26家醫院中有15家屬於台電契約容量超過800瓩的「用電大戶」，用電結構分析發現，空調系統是最普遍的最大用電項目。針對這些醫院，醫福會正進行深度節能計畫，預計於今年10月底前完成改善。

此外，醫福會也積極從日常生活著手推動「綠生活」。林名男分享，像是鼓勵減少搭電梯，就能節省6%至8%用電，提倡搭乘公共運輸、騎腳踏車上下班，例如醫福會執行長林慶豐每天都騎腳踏車通勤，同時推廣「每週一蔬食」、數位轉型減少紙本文件等，多方著手降低碳排放。

林慶豐表示，這次碳盤查只是起點，未來將培育永續管理人才、深化醫院綠生活、透過診斷並引入數位化與低碳化來推動深度節能、展開醫療機構永續淨零研究，逐步降低碳足跡，為台灣醫療永續發展樹立典範。

CO2 永續 碳排量

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