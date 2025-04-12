今晚鋒面通過！西部留意局部大雨 明起中部以北有感降溫

根據中央氣象局今日17時最新預報，今天晚間起到明天清晨受到鋒面及東北季風增強影響，中部以北到東北部天氣轉涼。預報員李名翔提醒，晚間起中部以北地區將有陣雨和雷雨，南部地區及馬祖也有短暫陣雨和雷雨，西半部均須留意易有短延時強降雨，有局部大雨發生機率。

李名翔談到，東半部及離島澎湖、金門入夜後也有局部短暫陣雨或雷雨，但降雨明天周日白天起就會趨緩，僅東部、東南部、中南部山區還需留意短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

但李名翔也說，明日白天雨勢緩和後受東北季風影響，各地都會明顯轉涼。白天中部以北至東半部高溫為22至23度，和今天相較約有7至9度的「有感降溫」，南部高溫則還是有25至26度。

李名翔提醒，實際的低溫則落在明晚以及周一14日清晨，屆時轉乾冷，受輻射冷卻影響，中部以北到宜花低溫約14至16度，南部17至20度。周一白天則隨即回溫，各地高溫甚至可來到28度左右、日夜溫差大。

另外，氣象局已針對全台18縣市發布陸上強風特報。李名翔指出，今天晚間起鋒面通過伴隨東北季風增強，台南以北沿海地區、離島以及山區、台東與屏東沿海有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，沿海和山區作業民眾需多留意。

氣象局一周預報則指出，14至17日各地都是多雲到晴的天氣，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。18、19兩日則水氣稍微增多，中部以北及南部山區有局部短暫陣雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區則轉多雲。