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響應國際量子年 科教館辦市集、推廣量子井字棋

中央社／ 台北12日電

國立台灣科學教育館響應2025國際量子年活動，今、明兩天舉辦一系列活動，包括科普市集、講座等，也在現場推廣「量子井字棋」，用寓教於樂的方式讓親子體驗量子力學的奧妙。

科學界將每年的4月14日定為「世界量子日」，取自量子力學的核心概念「普朗克常數」。聯合國教科文組織（UNESCO）更將今年為「國際量子科學與技術年」，用來紀念量子力學創始人薛丁格（ErwinSchrödinger）、海森堡（Werner Heisenberg）等人提出相關理論滿100年。

科教館兩天響應世界量子日，規劃一系列科普市集、主題講座、演示活動，帶領民眾以最淺顯易懂的方式認識什麼是量子力學。

其中現場開放體驗「量子井字棋」，並將於本月13日舉辦全國決賽，由12名全國各區脫穎而出的選手爭取總冠軍。這項遊戲是將「OOXX井字遊戲」加入量子疊加、量子糾纏等特性，在遊玩之中可以理解量子的各種現象。

另外，科教館也播映入圍113年金鐘戲劇類節目創新獎「遊戲開始-物理篇」，並邀請學者與觀眾進行座談，深入探討劇情中「量子糾纏」的科學概念，包括量子物理、時間與認知的交錯，以及科技如何影響未來，打造一場結合科學與戲劇的思辨饗宴。

文組 科學

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