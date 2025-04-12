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晚間鋒面通過東北季風增強 降雨明顯高溫下降

中央社／ 台北12日電
中央氣象署今天說，晚間鋒面通過後，東北季風增強，各地都要留意雨勢。本報資料照片
中央氣象署今天說，晚間鋒面通過後，東北季風增強，各地都要留意雨勢。本報資料照片

中央氣象署今天說，晚間鋒面通過後，東北季風增強，各地都要留意雨勢，明天白天雨勢趨緩，但受東北季風影響，高溫下降，中部以北僅22度跟23度，跟今天相比溫差7到9度。

中央氣象署預報員李名翔向媒體表示，今天晚上到明天清晨鋒面通過，東北季風增強，中部以北有陣雨或雷雨，南部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部都要留意短延時強降雨跟大雨發生機率。

李名翔說，雨勢預計影響到明天清晨，白天開始水氣減少，降雨轉為東部、東南部以及中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲的天氣型態，不過高溫下降，中部以北、東半部高溫落在攝氏22度到23度，跟今天相比相差7到9度，南部高溫也將到25度到26度，是有感降溫。

李名翔說，14日東北季風減弱，一直到17日天氣穩定，是晴到多雲的天氣型態，只有東南部跟恆春半島有零星雨勢，18日到19日水氣增加，中部以北、南部山區有局部短暫陣雨。

溫度上，李名翔說，14日東北季風減弱後溫度回升，中部以北高溫會到28度到29度，東半部25度到27度，15日到19日西半部高溫落在28度到30度左右。

另外，氣象署發布陸上強風特報，今天晚起鋒面通過及東北風增強，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

東北季風 高溫

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