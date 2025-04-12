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夫妻30年前共簽器捐卡 夫離世捐一對眼角膜遺愛人間

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
王姓器捐者的妻子（中）攜子（右）參加台中榮總器捐追思音樂會，並分享丈夫的生命故事。記者趙容萱／攝影
王姓器捐者的妻子（中）攜子（右）參加台中榮總器捐追思音樂會，並分享丈夫的生命故事。記者趙容萱／攝影

台中榮總今舉行器官捐贈感恩追思音樂會，與會的王姓器捐者妻子分享，夫妻倆30年前就一起簽下器捐卡，前年丈夫遺愛人間雖僅能捐出一對眼角膜，但她覺得安慰的是，丈夫在臨終前抱持「我們可以器官捐贈，幫助到所需要幫助的人」是件榮幸的事情。

台中榮總移植醫學管理會副執行長楊晨洸說，國人等待器官移植約有1.5萬人，但每年器捐者僅百餘人，以占最大宗的腎臟來說，等待腎臟約8500人，每年僅約200顆腎捐出，希望民眾在生命末期時將有用的器捐出，讓愛的生命延續；目前全台簽署器捐卡有65萬3440多人，其中去年有1萬446人。

今天的追思音樂會由東海大學音樂系音樂治療組及教研所師生現場演奏，邀捐贈者的家屬及受贈者家屬追思，現場播放影片，並由器官捐贈者家屬代表、許姓器官受贈者代表上台分享生命故事，許姓器捐者代表特別獻花給器捐家屬代表王太太，感謝大愛。

王太太說，丈夫2年前因為肺纖維化反覆住院，臨終前叮囑她，記得夫妻的共同信念，將身體可用的器官捐給需要的人。丈夫遺愛人間捐出眼角膜幫助他人，一定非常欣慰，盼鼓勵更多人簽下器官捐贈同意書，把愛傳承下去，她也感謝中榮醫療團隊在丈夫生病期間無微不至的照顧。

許姓器官受贈者說，她因為腎衰竭末期，起初為了照顧家庭和工作選擇腹膜透析，每天24小時要背2公斤藥水在身上，後來血液透析，每周有3天、每次要有4小時去洗腎，洗腎時的活動空間只有一張病床。洗腎12年，2年前受贈大愛腎臟重生。

許女指出，她感謝捐贈大愛、賦予生命再造，此生無以回報，只有行善積德，更感謝器捐者家人的大愛成全，讓飽受病痛折磨的病患得以重生。她自身經驗勉勵所有等待移植的病人以及受贈者，祝福每個人都有面對生命挑戰的勇氣。

許姓器捐者代表（左）特別獻花給器捐家屬代表王太太（右），感謝大愛。記者趙容萱／攝影
許姓器捐者代表（左）特別獻花給器捐家屬代表王太太（右），感謝大愛。記者趙容萱／攝影

器官捐贈 音樂會

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