莎倫娜郵輪補償爭議 消保官：不能以往例提不合時宜案

義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪延後1天返台，有遊客不滿只賠50美元的補償方案，批評沒有誠意，要求退旅費，已組成自救會。基隆市政府消保官莊惠媛說，郵輪公司不能僅以「往例」為由，未考量目前生活及物價水準而提出不合時宜的補償方案，旅客可依消費者保護法提出申訴。

歌詩達莎倫娜號郵輪4月8日自基隆港出發前往日本，原訂4月11日上午返回基隆港，因技術性原因於沖繩進行維修，延至今天上午7時始返港。莊惠媛上午至東岸碼頭協助航港局、港務公司及相關機關處理旅客權益。

莊惠媛說，因遲延返台產生消費者權益受損問題，郵輪旅遊是基隆市政府重視的觀光產業態樣之一，市長謝國樑重視郵輪旅客權益，指派她為旅客爭取最大權益，旅客如認權益受損，可向市府或行政院消費者保護會進行申訴。

莊惠媛向航港局表示，應以消費者權益為最大考量，而不可讓郵輪公司僅以「往例」為由，未考量目前的生活水準及物價水準而提出不合時宜的補償方案。

莊惠媛表示，歌詩達莎倫娜號郵輪共有3387名消費者，該郵輪不僅延遲返台，更因此取消下一航程，造成大量消費者權益受損，郵輪公司原先僅願意提供50美金為補償金額，後來再增加免收船上服務費，及每人100美元船上消費金（每艙至多2人）參加該船於115年12月31日前航程的旅客。消費者如仍不滿意，可依消費者保護法提出申訴。