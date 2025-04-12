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中正紀念堂徹儀隊增觀光人次 台灣美術院前進展出

中央社／ 台北12日電

台灣美術院邁入15年，結束2月於法國巴黎大皇宮展覽後，即日起再於中正紀念堂推出「維度綻放」展。文化部長李遠說，藝術與文化讓中正紀念堂觀光客更多了，撤出儀隊後增加40萬人次。

台灣美術院現有逾50名成員，2月前進法國巴黎大皇宮，參與法國年度藝術盛事「巴黎首都藝術展」（Art Capital 2025），展出作品橫跨版畫、油彩、水墨等。「維度綻放－2025台灣美術院年度大展」展覽開幕記者會今天舉行。

此次展覽於中正紀念堂登場，李遠提到，只有藝術跟文化才能夠吸引更多觀光客。「我們的儀隊去年7月15日，從上面走下來以後，大家很擔心觀光客會變少。」但統計後，依靠豐富展覽與活動反而多了約40萬人次，期盼未來能持續吸引在地民眾與外來觀光客參與。

李遠也恭喜台灣美術院於巴黎展覽落幕，相信未來將會有更多走向國際的機會。台灣美術院成立於2010年，文化部在2018年起推動「重建台灣藝術史」計畫，也捲動更多民間人士參與投入，回顧數年發展，從經費、捐贈等，民間力量都給予文化部許多支持。

中央通訊社董事長李永得表示，他很高興能應邀參加展覽開幕式，台灣美術院於法國大皇宮展覽圓滿成功，為台灣文化外交貢獻非常多的力量。

台灣美術院院長蘇憲法說，台灣美術院於重建台灣美術史中，也扮演非常積極的角色，回顧創立至今從當年18名院士增加至現在50多名，且涵蓋各領域菁英，有國畫、書法、設計、西畫、版畫，還有理論等，成員結構也形成台灣美術的標誌。

此次2025年度大展「維度綻放」共集結40名院士參與展出，包含版畫家廖修平、藝術家蘇憲法、設計師林磐聳、畫家江明賢、黃光男等。台灣美術院期待，透過此次大展帶領觀眾認識台灣藝術創作脈動，提升台灣藝術史學研究的前瞻視野。

巴黎 法國 觀光客

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