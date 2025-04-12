中藥販售令藥界喊2人應下台「替天行道」 衛福部回應了

藥事團體下月將上街陳抗，反對衛福部3月公布的中藥行經營解釋令，藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，衛福部長邱泰源和中醫藥司司長蘇奕彰應下台，「部長在外面的民調，是閣員中最爛的一個，我們也是替天行道」；蘇回應，這個解釋令早在他們上任前就開始討論，尊重藥師團體表達訴求的自由，仍會以國家與民眾利益為優先考量，也會將解釋令中的「中藥及生藥學系」，調整為「中藥及藥學系」。

衛福部在3月18日公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，並自同日生效。

「在這個狀態下讓我們覺得非常不能接受，因為中藥調劑、炮製是專業的、不能兒戲」，黃金舜形容，這就好比農夫沒工作，修35個學分就能當醫生，是踐踏專業，所以這次9校藥學系學生、藥師公會和藥劑生公會共同決議抗爭，號召200至300於4月22日到衛福部前快閃、5000人於5月4日到凱達格蘭大道抗爭。

藥事法103條明明已經要日落，卻又弄出新生條款，黃金舜質疑，台灣的公務人員可以這樣任意解釋法律嗎？根本已經超越權限，認為這次事件的「始作俑者」邱泰源和蘇奕彰應下台，「然後部長在外面的民調，也是閣員中最爛的一個，我們也是替天行道」。

黃金舜指出，藥事法第103條是時代的產物，為了讓中藥行經營者可以繼續從事中藥炮製、販售等業務，後來到了2019年由時任衛福部長陳時中任內，為了讓這些從業人員子弟可繼承，甚至當時一家店有2位合夥人，也都可以繼續從事。

黃金舜說，中藥的種植和一般農產品不同，希望中國醫藥大學中藥資源學系可以培養相關的人才，在台灣種植中草藥，但成效不佳，學校要關掉這個系，所以學校又配合衛福部中醫藥司訂出新生條款，讓藥事法103條規定對象，修35學分就能從事中藥販賣業。

就農產品跟食品部分，以及藥事法法規規定，還是要依法行政，蘇奕彰表示，如果藥界覺得藥事法103條不是很適當，就不是衛福部能解決，而是要到立法院進行討論，「把關民眾的用藥安全、用藥品質這沒什麼好說的」。

蘇奕彰指出，在解釋令函示文中，會將內文中的「中藥及生藥學系」修改為「中藥及藥學系」，也就是藥學系畢業生在修習規定的35學分後，沒有考取藥師資格者也可以經營中藥行。

針對被要求下台的意見，蘇奕彰笑回，「我想他也有很多壓力」，但他和邱泰源分別於去年的5月及6月份到任，但這次的解釋令討論2年多，從前任部長薛瑞元任內就開始，也和產業界、消基會等參與，加上藥師團體的意見，慢慢凝聚訴求，尊重其爭取權益、表達訴求的自由，但仍會盡量站在國家和民眾利益上執行相關工作。