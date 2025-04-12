部立醫院完成碳盤查 15家用電大戶將有深度節電計畫

我國目標2050年目標淨零碳排，為響應綠色醫療，衛福部所屬26家部立醫院去年啟動碳盤查。醫福會副執行長林名男表示，根據盤查結果「電」占比最大，其中空調耗用最多，其次為照明；目前其中用電進行深度節能計畫，預計於今年10月底前完成改善。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）積極推動綠色醫療，去年10月成立責部醫永續發展專責單位，目前所屬26家部立醫院已3月在全數完成範疇一及範疇二的碳盤查。

林名男指出，26家醫院碳盤查結果顯示，總碳排量約9萬9千公噸二氧化碳當量（CO2e），並無特別多；其中範疇一，包含燃料油、氣、冷媒等直接排放，約為1萬1千噸，占比11.4%；範疇二電力間接排放則高達8萬7千噸，占88.6%。盤查結果也顯示，醫院碳排與建築面積、營運收入及住院病人日數等呈正相關，反映醫療規模與服務量對碳足跡的直接影響。

林名男說，用電項目中，以空調負載最大、照明次之，為碳排主因。目前部立醫院中有15家契約容量超過800千瓦（kW），屬於環境部定義的用電大戶。針對這些醫院，醫福會正進行深度節能計畫，預計於今年10月底前完成改善，例如桃園、台北、台中、豐原、台南與屏東等大型醫院，目前已有5家完成初步計畫，可節電達110萬度，其餘10家也正陸續擬定後續節能策略。

另外，衛福部醫福會也想響應環境部永續管理人才培訓計畫，林名男指出，鼓勵醫療從業人員參與課程，協助各院釐清碳排熱點，未來也會根據各醫院狀況量身訂定減碳目標。