快訊

民進黨大罷免、立院杯葛頻甲動 綠委苦嘆：摸不透柯建銘下一步

驅逐移民出狠招！川普「賜死」6千人 下一波對象曝光

經典賽／評2026年分組史上最難 韓媒：其實中華隊已領先南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

部立醫院完成碳盤查 15家用電大戶將有深度節電計畫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部部長邱泰源日前帶領26家部立醫院，攜手產官學研共同簽署「永續倡議書」。本報資料照片
衛福部部長邱泰源日前帶領26家部立醫院，攜手產官學研共同簽署「永續倡議書」。本報資料照片

我國目標2050年目標淨零碳排，為響應綠色醫療，衛福部所屬26家部立醫院去年啟動碳盤查。醫福會副執行長林名男表示，根據盤查結果「電」占比最大，其中空調耗用最多，其次為照明；目前其中用電進行深度節能計畫，預計於今年10月底前完成改善。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）積極推動綠色醫療，去年10月成立責部醫永續發展專責單位，目前所屬26家部立醫院已3月在全數完成範疇一及範疇二的碳盤查。

林名男指出，26家醫院碳盤查結果顯示，總碳排量約9萬9千公噸二氧化碳當量（CO2e），並無特別多；其中範疇一，包含燃料油、氣、冷媒等直接排放，約為1萬1千噸，占比11.4%；範疇二電力間接排放則高達8萬7千噸，占88.6%。盤查結果也顯示，醫院碳排與建築面積、營運收入及住院病人日數等呈正相關，反映醫療規模與服務量對碳足跡的直接影響。

林名男說，用電項目中，以空調負載最大、照明次之，為碳排主因。目前部立醫院中有15家契約容量超過800千瓦（kW），屬於環境部定義的用電大戶。針對這些醫院，醫福會正進行深度節能計畫，預計於今年10月底前完成改善，例如桃園、台北、台中、豐原、台南與屏東等大型醫院，目前已有5家完成初步計畫，可節電達110萬度，其餘10家也正陸續擬定後續節能策略。

另外，衛福部醫福會也想響應環境部永續管理人才培訓計畫，林名男指出，鼓勵醫療從業人員參與課程，協助各院釐清碳排熱點，未來也會根據各醫院狀況量身訂定減碳目標。

永續 綠色 衛福部

延伸閱讀

巴布亞紐幾內亞外海規模6.2地震 震源深度72公里

高雄地下管路系統遭批資訊粗糙 即時監控畫面呈現黑屏

高雄碳排居冠 議員要求碳費補助每家庭兩台空氣清新機

蘇澳規模5.8地震後16.6秒國家級警報、台北也收到 氣象署：因中深層地震

相關新聞

獨／B、C肝炎篩檢7月再放寬至40歲 國健署：百萬人受惠

肝癌高居癌症死因第二位，研究指出，台灣8成肝癌由B、C肝炎感染引起，為防範民眾肝炎惡化而不自知，國健署表示，正研擬擴大B...

遭誣指賣器官 羅東博愛醫院反擊：有醫學常識都知不可能

宜蘭的羅東博愛醫院因創辦人孫女嫁給薄瓜瓜，近日遭社群網路隱射成為中國大陸器官移植環節一員，院方今天出面闢謠。不少網友發聲...

2年前停保…男回台得知要補繳「1萬2健保費」斥搶錢 醫曝真相：很賺了

ICU醫生陳志金分享，一位長年住在上海的台灣男性，在2年前停掉了台灣健保，後又打算回台恢復健保，但得知需補繳1萬2千元的積欠健保費...

鋒面要來了 今晚雷雨炸全台 氣象署示警恐降冰雹、明天大降溫

天氣即將劇烈轉變。中央氣象署預報員李名翔表示，今天隨著鋒面接近，天氣轉趨不穩定；主要雨勢在今晚到明天清晨，受到鋒面通過影...

中藥販售令藥界喊2人應下台「替天行道」 衛福部回應了

藥事團體下月將上街陳抗，反對衛福部3月公布的中藥行經營解釋令，藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，衛福部長邱泰源和中醫藥司司...

部立醫院完成碳盤查 15家用電大戶將有深度節電計畫

我國目標2050年目標淨零碳排，為響應綠色醫療，衛福部所屬26家部立醫院去年啟動碳盤查。醫福會副執行長林名男表示，根據盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。