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桃園2例麻疹確診未滿1歲 疫調去過林口三井、搭高鐵跨桃園左營

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園衛生局公布2例麻疹新增確診者及疫調足跡。圖／衛生局提供
桃園衛生局公布2例麻疹新增確診者及疫調足跡。圖／衛生局提供

桃園衛生局表示，昨天通報2名麻疹確診者，都是未滿1歲幼童，經疫調曾於3月24日與境外移入個案有相同活動史，當時就通知匡列為接觸者。2童分別於4月3、4日發燒、流鼻涕等症狀，7日因症狀未緩解就醫並通報疑似麻疹，經檢驗為陽性，研判後今天列為本土個案。

衛生局與衛福部疾管署初步疫調，提醒民眾如果曾於3月30日晚上至林口三井outlet二館，4月3日上午至高鐵桃園站及1樓摩斯漢堡，或搭乘高鐵南下813車次6號車廂至高雄左營站，4月3日下午至高雄南北樓中餐廳林森店，4月4日至台北上享庭園餐廳，如出現疑似症狀，應立即佩戴口罩並撥打居住地衛生所電話，或衛生局防疫專線0800033355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

如出現疑似症狀，切勿輕忽或自行就醫，應自我隔離並主動通知衛生單位，由衛生單位通知醫院預先規畫好動線，再前往就醫，如未確實遵守各項自主健康管理規定，已違反傳染病防治法，可處6萬至30萬元不等罰鍰。

衛生局強調，麻疹是一種高度傳染的疾病，主要透過空氣、飛沫或直接接觸患者的鼻咽分泌物傳播，感染後的潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點（Koplik’s spots）及全身紅疹。

衛生局指出，衛福部疾管署統計，今年截至今天，桃園市累計8例麻疹確診個案，其中4例自越南移入，4例為境外移入接觸者，屬於國內感染病例，民眾要提高警覺。

衛生局說明，麻疹接觸者應自主健康監測18天，避免出入公共場所並佩戴口罩，也要避免接觸小於1歲，尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種的幼童、孕婦或免疫不全病人。

桃園 衛生局 麻疹

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