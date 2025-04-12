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泰國直航台東包機延誤2小時40分才抵達 饒慶鈴：感謝旅客耐心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府與華府旅遊集團、泰國獅航空攜手合作，今正式開通台東到泰國雙向包機直航。縣長饒慶鈴（左四）到機場接機。記者尤聰光／攝影
台東縣政府與華府旅遊集團、泰國獅航空攜手合作，今正式開通台東到泰國雙向包機直航。縣長饒慶鈴（左四）到機場接機。記者尤聰光／攝影

台東縣政府與華府旅遊集團、泰國獅航空攜手合作，今正式開通台東到泰國雙向包機直航。縣長饒慶鈴到機場接機，她表示，未來持續爭取更多國際直航，讓台東成為世界重要的旅遊據點。

饒慶鈴指出，此次包機不僅促進國際旅遊交流，更象徵縣府積極推動觀光國際化的願景。

台東到泰國的包機直航班機，今天搭載155名旅客搭乘波音737-800班機，原定上午10點降落台東豐年機場，因受側風影響，基於旅客安全考量，轉降高雄加油後再飛台東，於中午12點40分順利抵達。

縣府及台東航空站在第一時間，先向候機乘客說明飛機延誤的原因，饒慶鈴也向遊客致意，感謝旅客的耐心等候與理解，並感謝泰獅航空機師團隊在天候不佳下展現專業與應變能力，順利將旅客安全送達台東。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，縣府團隊全力以赴、克服各項挑戰，今天能順利迎來泰國旅客直達台東，是所有團隊努力的成果。

本次數日行程，旅客來台東後，將參訪著名景點，如全台規模最大的坡地牧場「初鹿牧場」、富含鐵道文化的「悟饕池上飯包文化故事館」，以及四季風光各異的「伯朗大道」，讓泰國旅客深度體驗台東的魅力。

泰國獅航降落台東豐年機場後，機場消防水車即噴灑水柱慶賀。記者尤聰光／攝影
泰國獅航降落台東豐年機場後，機場消防水車即噴灑水柱慶賀。記者尤聰光／攝影

台東 泰國

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