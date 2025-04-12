杜鵑花季假日高乘載流量管制 今增台8線中橫便道1班次

因應合歡山杜鵑花季實施「假日高乘載」與流量管制措施，公路局為服務大梨山地區民眾往返通行需求，自今天起至5月30日，每逢周末六日及端午連假，決定增開客運上午10時的班次，並於6月16日恢復為上午7時、中午12時及下午4時30分的3個時段開放，並強調中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，將立即封閉道路禁止通行。

公路局表示，中橫便道原開放僅限梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種對象，可通行中橫便道，評估合歡山杜鵑花季將自今年4月12日（周六）起，至6月15日施行高乘載管制，限3人以上小客車開放通行，勢必造成合歡山山區的道路阻塞，為照顧大梨山地區民眾往返通行需求，決定自今天起至5月30日，每逢周末六、日及端午連假，決定增開客運上午10時的班次。

呼籲通行期間請注意車前狀況，並與前車保持適當距離及開啟頭燈，以維行車安全；其他用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路局省道即時路況系統隨時注意收聽廣播訊息。