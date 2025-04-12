快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖原人證實為丹尼索瓦人 將台灣標示於人類演化地圖

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立自然科學博物館團隊延續10年前的研究，將館藏澎湖原人化石氨基酸序列與丹尼索瓦人對比，發現澎湖原人與丹尼索瓦人屬於同一類群。圖／取自國立自然科學博物館數位典藏平台
國立自然科學博物館團隊延續10年前的研究，將館藏澎湖原人化石氨基酸序列與丹尼索瓦人對比，發現澎湖原人與丹尼索瓦人屬於同一類群。圖／取自國立自然科學博物館數位典藏平台

台灣近海日前發現一下顎骨經分子判定後確定屬於一男性「丹尼索瓦人」，證實古人類族群丹尼索瓦人曾分布至台灣，該研究成果已發表於國際期刊Science。學界評析，該研究揭示了丹尼索瓦人的生態適應性高、曾在亞熱帶活動，也將台灣明確標示於人類演化的地圖上。

丹尼索瓦人是已滅絕的古人類族群，約生活於距今約38萬至5萬年前，與尼安德塔人為近親，兩者約在40萬年前從共同祖先分化。國立自然科學博物館團隊延續10年前的研究，將館藏澎湖原人化石的氨基酸序列與丹尼索瓦人對比，發現澎湖原人與丹尼索瓦人屬於同一類群，該下顎化石屬於1名男性丹尼索瓦人。

陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所副教授可文亞分析，在該篇研究發表於Science期刊前，唯一的分子證據僅來自西伯利亞丹尼索瓦洞穴與青藏高原夏河遺址，如今確認澎湖1號源自低海拔、濕潤氣候區域的丹尼索瓦人，顛覆過去科學家認為丹尼索瓦人主要適應寒冷、高海拔環境的假設，也顯示丹尼索瓦人生態適應性很高。

可文亞說，在形態上，澎湖1號展現出與其他丹尼索瓦化石一致的齒頷特徵，包括堅厚且低矮的下頷骨、大型臼齒與厚實的前臼齒牙根，以及第三大臼齒缺失，特徵都與高而纖細的尼安德塔人下頷骨有著鮮明對比，突顯出古人類不同支系在演化路徑上的分歧。

可文亞表示，丹尼索瓦人鑑定僅基於兩個胺基酸變異，未來的研究，還需要進一步解析丹尼索瓦人是否在不同地區、族群間存有遺傳結構，或是否存在親緣關係與丹尼索瓦人非常相近的其他人種。

但可文亞也說，該研究仍證實丹尼索瓦人曾在東亞亞熱帶地區活動，也有助於揭示台灣深層的人類史，也將台灣明確標示於人類演化的地圖上。

共同研究作者，台大生命科學系副教授蔡政修說，未來更想得知丹尼索瓦人到來、生存，甚至走出台灣的細節。目前所知台灣最早的人類就是丹尼索瓦人，但當代的人類又是什麼時候來到台灣，又丹尼索瓦人是否從台灣出發至大洋洲；且能更宏觀地思考，如丹尼索瓦人與島嶼生物的滅絕的關聯為何，都有待後續深究。

化石 國立自然科學博物館 澎湖

延伸閱讀

聯發科 大秀AI肌肉

新北淡水鄧公國小環保淨灘日 實踐三好守護海洋

美中關稅戰 陸外交部喊話「站出來阻止強權」：美國不能任意妄為

「旗津白玫瑰．25紀事」音樂劇場 探看愛與勇氣

相關新聞

獨／B、C肝炎篩檢7月再放寬至40歲 國健署：百萬人受惠

肝癌高居癌症死因第二位，研究指出，台灣8成肝癌由B、C肝炎感染引起，為防範民眾肝炎惡化而不自知，國健署表示，正研擬擴大B...

遭誣指賣器官 羅東博愛醫院反擊：有醫學常識都知不可能

宜蘭的羅東博愛醫院因創辦人孫女嫁給薄瓜瓜，近日遭社群網路隱射成為中國大陸器官移植環節一員，院方今天出面闢謠。不少網友發聲...

2年前停保…男回台得知要補繳「1萬2健保費」斥搶錢 醫曝真相：很賺了

ICU醫生陳志金分享，一位長年住在上海的台灣男性，在2年前停掉了台灣健保，後又打算回台恢復健保，但得知需補繳1萬2千元的積欠健保費...

莎倫娜號郵輪延後回台補償方案50美元 有旅客不滿意擬告消基會

義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日回台，今天上午7時搭載3387旅客返回基隆港。有...

鋒面要來了 今晚雷雨炸全台 氣象署示警恐降冰雹、明天大降溫

天氣即將劇烈轉變。中央氣象署預報員李名翔表示，今天隨著鋒面接近，天氣轉趨不穩定；主要雨勢在今晚到明天清晨，受到鋒面通過影...

桃園2例麻疹確診未滿1歲 疫調去過林口三井、搭高鐵跨桃園左營

桃園市衛生局表示，昨天通報2名麻疹確診者，都是未滿1歲幼童，經疫調曾於3月24日與境外移入個案有相同活動史，當時就通知匡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。