觀光列車略過嘉義平原地區 台鐵：將規劃套裝旅程

嘉義平原區未納入台鐵觀光列車旅程，民進黨立委陳冠廷日前在立院質詢交通部建議台鐵規劃以大林、民雄為中繼站推農業文化與親子旅遊觀光列車；台鐵說，將討論結合地方創生做規劃。

陳冠廷今天接受中央社記者訪問表示，台鐵近年積極發展觀光列車，包括深入東部的「鳴日號」、穿越南迴的「藍皮解憂號」，及曾短期行駛中部沿海的「海風號」皆與地方資源串聯，成功帶動地區觀光。儘管「環島之星」目前有停靠嘉義站，但此類列車尚未真正深入嘉義縣境內具觀光潛力的站點如大林與民雄。

陳冠廷說，在交通部的質詢中向台鐵總經理馮輝昇建議應把嘉義平原納入觀光列車的行程。嘉義除了享譽國際，登上紐約時報的阿里山林鐵外，平原地區的大林、民雄，甚至是更往南的南靖，都有特色的地景地貌、歷史文化底蘊，可以來發展像是農業、親子等多元主題的觀光列車。

馮輝昇回應質詢表示，鳴日號目前細部規劃路線會將阿里山地區與台南地區納入，目前也要透過觀光列車串聯車站，推結合地方創生的遊程，並討論如何納入大林、民雄、南靖等車站。

陳冠廷強調，地方的站點不應被忽略，嘉義的農業、人文與生活風景，應被系統性地納入國家觀光交通版圖之中。建議台鐵以假日試辦班次為起點，逐步擴大運行範圍，並與嘉義縣政府、地方觀光工廠與文化園區觀光協會等攜手合作，發展出具有地方特色的觀光路線與永續經營模式。