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獨／B、C肝炎篩檢7月再放寬至40歲 國健署：百萬人受惠

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
國健署長吳昭軍演講分享「健康台灣擴大癌症篩檢計畫」。記者曾原信／攝影
國健署長吳昭軍演講分享「健康台灣擴大癌症篩檢計畫」。記者曾原信／攝影

肝癌高居癌症死因第二位，研究指出，台灣8成肝癌由B、C肝炎感染引起，為防範民眾肝炎惡化而不自知，國健署表示，正研擬擴大B、C型肝炎篩檢年齡，從現行45歲至70歲放寬至40歲起，預計投入3.3億元經費，惠及至少百萬人，期待能於今年7月正式上路。

每4名B、C肝感染者有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主因。所以國健署自109年起擴大提供45歲至79歲（原住民40歲至79歲）民眾終身一次B、C型肝炎篩檢。截至3月中，已有超過700萬名民眾接受篩檢，成效反應在肝癌發生率逐年下降，民國111年癌症登記資料顯示，肝癌發生率為23.7％，低於乳癌、肺癌、攝護腺癌、大腸癌。

為進一步消除國病，且超前世界衛生組織2030年消除C肝目標，國健署長吳昭軍今天在聯合報癌症論壇暨工作坊中表示，將擴大B、C型肝炎篩檢年齡層，從現行45歲下修為1986年後出生且尚未接種肝炎疫苗者，也就是今年近40歲的民眾；預計編列3.3億元經費，至少百萬人受惠，目前正與各界討論，盼能在今年7月正式開跑。

近年國健署因應健康台灣願景，加大癌症篩檢力道，除了B、C型肝炎篩檢，吳昭軍在活動中也指出，針對45至74歲民眾胃幽門螺旋桿菌篩檢（胃癌篩檢）正在試辦中，推估明年正式上路；針對40至40歲具大腸癌家族史者的公費無痛大腸鏡檢查，目前則正徵求各醫院執行試辦意願，最快第二、三季上路。

癌症 肝炎 肝癌

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