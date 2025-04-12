癌藥給付趨勢變 陳建仁：治癌個人化醫療 非1套西裝給所有人穿

癌症是國人第一大死因，聯合報今天與國家衛生研究院舉辦2025癌症論壇「精準抗癌 暖心陪伴」，衛福部健保署秀出最新統計，健保癌藥給付標靶藥物遠超傳統化療。前副總統、中研院士陳建仁致詞時表示，癌症治療應依照病人基因、腫瘤特性發展個人化醫療，「不是做一套西裝給所有人穿」，並呼籲不論健康與否，民眾都應積極照顧自身健康。

本次論壇主題涵蓋「擴增癌篩」、「早晚期治療策略」與「提升癌友生活品質」三大主軸，邀集25名醫界專家學者，分享最新癌症政策、精準醫療技術與臨床實務發展，現場共計逾300位民眾參與。

國家衛生研究院院長司徒惠康表示，今年是第7年與聯合報共同舉辦癌症論壇，就國內具重要性、迫切性、前瞻性醫藥議題，集結產、政、學、研、醫界，共同面對問題、解決問題。

聯合報社長游美月表示，她的一名親近好友近期健檢時發現肺部陰影，回家後與家人抱頭痛哭，她也在健康檢查時，發現肺部陰影，於是開始研究肺癌治療相關議題，「真的遇上，才知罹癌時有多驚慌」。從身邊案例可見，癌症其實離大家都很近，聯合報舉辦癌症論壇，不僅是醫界交流，更要分享政策趨勢，並關注病友需要，成為防癌平台，與癌友共同面對癌症挑戰，尋求解方。

游美月說，抗癌過程中，除精準有效的醫療資源外，也要有「溫暖透明」醫病關係，國家則應建立完整的醫療社會安全網，今年論壇主軸「精準抗癌 暖心陪伴」，呼應政府健康台灣三支箭，盼讓治療更有效公平，需要的人得到力量。聯合報明年邁入75周年，將站在守護社會第一線，持續推動醫療永續發展，讓台灣變得更好。

陳建仁2015年發現罹患肺癌第0期。他表示，不少癌友不如自己幸運，罹癌時已是晚期，治癌趨勢是依病人基因、腫瘤特性，給予標靶治療、免疫治療、細胞療法等不同醫療資源，健保署從善如流，納入各式癌症新藥，但健保經費有限，賴清德總統推出癌症新藥基因，他在行政院長任內，已先編列50億預算，逐步朝向百億規模邁進。

立委王正旭表示，陳前副總統是癌症康復者，他則是癌症候選人，家中半數以上親人罹癌，所幸在台灣健保制度下，家人都以康復。除完善精準醫療、精準篩檢外，須結合各界力量，陪伴癌症家庭、罹癌者克服心中焦慮，告訴社會「罹癌雖艱辛，有溫暖陪伴就能克服。」自己將在立法院全力監督，確保政府更多經費用在對的地方，提供民眾更好醫療，保障國人健康。

司徒惠康表示，根據最新統計，台灣每9分53秒即有1名癌症病人死亡，「每一秒鐘都牽涉民眾性命及生活品質」，對國人健康至關重要，全民都必須謹慎面對。國衛院2024年建置台灣首座本土癌症基因資料庫，累積逾6000筆資料，涵蓋超過12種主要癌症類型，有助新藥開發與健保給付評估，呼籲政府加速基因檢測與藥物補助、立法推動資料開放共享，真正落實全民精準醫療。

健保署長石崇良說，治癌趨勢改變，健保收載標靶藥物品項共76種，已超越傳統化療62種，且支出金額懸殊，標靶藥費支出每年高達290億元，形同每項癌症標靶藥物，需4億元醫療費用支出，健保署透過癌症新藥基金，支持癌症藥品收載，並提出接軌國際指引，優先納入國際指引實證證據較高藥物。

另，石崇良說，癌症微創手術、精準放療等，健保也與時俱進，納入給付，且為有效利用資源，去年起成立健康政策與醫療科技評估中心，目前正進行立法程序。

「亞洲、不抽菸女性，罹患肺癌的風險，和亞洲抽菸男生相比，罹患肺癌的風險是一樣的。」中研院士、台大學醫學院內科教授楊泮池表示，在東亞，女性不抽菸族群為肺癌重要高風險族群，主因以基因、家族史、暴露於空汙環境為主。而根據統計顯示，透過低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢，有助早期發現肺癌病灶，當影像學顯示為比較硬的「毛玻璃病灶」，只要在2公分以上，便建議盡快治療、處理，以降低惡化、死亡風險。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮民總醫院教授級教職醫師蔡俊明表示，以肺癌篩檢來說，目前主要對象多在45歲以上，但臨床上，也常出現30、40歲的年輕病患，期待多鼓勵年輕人也能定期接受肺部健康檢查，以早期發現病灶、早期治療。

此外，電腦斷層檢查雖可有效診斷出早期肺癌病灶，但有些人擔心可能引起過度診斷、過度醫療，蔡俊明說，從數據上來看，若透過電腦斷層檢查發現異狀，約只有1%為惡性腫瘤，建議民眾不要太過恐慌，必須找出真正原因，才能擬訂正確對應之道。

國衛院癌症研究所所長查岱龍表示，攝護腺癌已是台灣男性第三大癌症，發生率正快速上升，許多男性諱疾忌醫，即使一個晚上要起床小便4、5次，在診間仍嘴硬稱沒有問題，導致發生時多已晚期，第3、4期患者占半數以上，呼籲男性別再堅持，盡早接受治療，避免落入晚期，增加社會、國家資源，同時呼籲有家族病史的高風險民眾，主動接受攝護腺特定抗原檢查（PSA）。

國際研究顯示，台灣乳癌病人5年存活率逐漸追上日韓，但與美國仍有明顯落差。台北榮總醫院副院長曾令民分析，台灣乳癌死亡率與1995年相比增加1.5倍，與生活與生育模式改變導致發生率增加3.9倍，民眾憂心年紀、副作用、外觀與生育導致晚期乳癌診斷比率居高不下有關。

為鼓勵民眾接受篩檢和治療，各界竭盡心力，除了國健署擴大乳癌篩檢年齡為40至70歲，健保去年至今擴大給付3乳癌新藥、新增4乳癌新藥，醫界也擴大乳癌醫療給付改善方案參與，全台94家非營利組織則提供病友服務。

「確診那一刻我沒有崩潰，而是問醫師『現在該怎麼處理？』」女星林利霏分享自己罹患大腸癌第一期的經歷，呼籲民眾不要害怕癌症，更強調要學會面對，並把病情交給專業醫療團隊處理。她早期曾有便秘與出血症狀，卻誤以為是內痔，直到與丈夫一起進行健康檢查，才意外發現惡性腫瘤，術後她曾痛到狂按13次嗎啡，卻堅持每天下床走路、努力復健，只為更快康復。

林利霏也分享，自己原本個性急躁，但罹癌後反而學會放慢步調，並提醒大家40歲以上，務必定期做大腸鏡檢查，強調「癌症不可怕，怕的是忽略，愈早發現愈能掌握主導權。」

當回答民眾問題時，國健署署長吳昭軍說，民眾千萬不要認為「沒檢查就沒事，一檢查就一堆事」，事實上，如果沒有篩檢、檢查，就永遠不知道問題所在，政府在癌篩經費的挹注上，目前已從28億增加68億，明年依然會繼續提升，期待未來可以達到早期癌症確診倍增目標。

司徒惠康說，雖然適當癌症篩檢是必要策略，但有時，「檢查數據出來後，反而是麻煩的開始」，不少民眾可能產生恐慌心態，若可以推出後續因應相關指引、建議，相信可幫助舒緩民眾恐慌情緒，民眾了解後，也會比較安心。