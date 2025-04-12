特約機構4管理面向曝 石崇良：避免醫療人球、自費門診

衛福部健保署擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，規定醫療機構從業人員薪資虛達基本工資1.5至2倍，否則不予特約，引發診所經營者跳腳。健保署長石崇良今天表示，修正原意是保障醫事人員薪資，且除該項目外，本次修法強化病人權益保障，要求健保特約機構不得無故拒診，避免各擔心「醫療人球」情況。

石崇良表示，本次修法共有4大方向，第一是對特約機構資格設限，新設醫院應考量所在區域醫療資源情況，限制健保特約病房床數及期限，另希望醫事人員薪資可與基本工資連動調升，至於倍數若各界有疑義，都可再討論。第二為服務型態擴充，因應高齡化社會需要，未來特約機構從事到宅醫療等外展服務時，減免相關手續並納入不同性質機構。

第三方向是確保特約機構品質。石崇良表示，本次修法要求診所每年申報健保1億點以上者，要納入評鑑，確保醫療品質；過去國內曾發生評鑑不合格醫院，更換負責人持續經營，規避「解除特約」處罰，導致品質不良醫院無法「汰劣存優」，健保署更改特約機構規定，醫院變更負責人前，若評鑑未通過者，將不予特約。

健保署祭出個別醫院總額制，醫界及病友團體擔憂產生醫療人球。石崇良說，特管辦法第四修法方向，將強化病人權益保障，針對各界最擔心的醫療人球問題，明文要求健保特約醫療機構不得無故拒診病人，並設下醫院收取自費規範，屬健保給付範圍疾病及醫療項目，健保特約機構不得收取自費，未來即使部分負擔提高，醫院也不能轉以自費門診收治病人。

此外，石崇良表示，本次修法「對民眾也有要求」，經醫師評估病況已達出院標準病人，若未出院者，健保將不予給付，病人醫療費用將轉為自費，「住院資源是大家的」，為顧及其他病人就醫權益，避免床位遭占用，病人病況好轉時應盡快出院。