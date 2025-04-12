中正紀念堂遊客年增40萬 攜手台灣美術院辦年度大展

中正紀念堂遊客過去一年增加約40萬，為提供遊客有更多元的選擇，中正紀念堂與台灣美術院合辦「維度綻放—2025台灣美術院年度大展」今天在中正紀念堂1展廳開展，展期將至5月6日，展出作品包含油畫、水彩、水墨、膠彩等各種媒材創作。

「維度綻放—2025台灣美術院年度大展」今開幕式，文化部長李遠、中央通訊社董事長李永得、財團法人台灣美術院文化藝術基金會董事長廖修平、台灣美術院院長蘇憲法、中華電信總經理林榮賜、金寶電子總經理陳威昌出席。

李遠說，文化部自2018年推動「重建台灣藝術史」的計畫，就捲動民間人士支持，此計畫到今年已進化為「重建台灣藝術史2.0計畫」，2.0會有更多畫作的整理跟展覽，也或許會結合AI科技，希望可以將計畫推動更茁壯。

李遠也說，中正紀念堂一直給人較政治的感覺，但他一直覺得只有藝術跟文化，才能夠使這個地方有更多的觀光客。儀隊自去年7月15日撤出主堂後，外界擔心觀光客會變少，但其實到訪遊客數不減反增，增加了約40萬人，而這增加的人流就是被各式活動、展覽吸引而來，所以未來文化部也會努力將中正紀念堂變成更多藝術家能參與的展覽空間。

蘇憲法說，台灣美術院由台灣美術界教授菁英、藝術創作傑出成就者，以及具有影響力的學者專家組成，致力於推動美術創作與理論研究，成立至今已有15年的歷史，從最初的18名院士，如今也有涵蓋理論、西畫、書畫，及設計不同組別的50多名院士。此次年度大展則由40名院士參展，盼能展現台灣藝術豐富的多樣項及創新與傳承，也提供觀者深入探索台灣藝術發展的脈動。