中藥行10年內恐剩不到3千家誰能開？ 藥師5月4日凱道抗爭

衛福部3月18日公告中藥販賣業新令，引發藥師團體反彈，強調藥品應統一由藥師管理。藥師公會全聯會宣布，將全面啟動抗爭行動，包含4月22日在衛福部前的快閃行動，以及5月4日走上凱道的抗爭；中醫團體則認為新增釋令的公布，是對瀕臨凋零的中藥事工注入強心針，有助於產業多元與永續，否則10年內中藥行恐剩不到3000家。

衛福部在3月18日公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，並自同日生效。

藥師公會全聯會昨宣布，為了維護全民用藥安全、捍衛藥師依法執業的專業權益，將全面啟動抗爭行動，「這是我們對政府最有力的吶喊，要求撤回318違法解釋令，重視中藥用藥安全與藥師專業」 。

正式抗爭行動訂於今年5月4日下午，在總統府前的凱達格蘭大道登場；在此之前則預計在本月22日上午，至衛福部前進行快閃行動。全聯會說，「中藥不能沒有藥師，用藥安全不是可以妥協的選項」。

不過，針對解釋令，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，目前全台的中藥行從超過1萬5000家到僅剩7000餘家，依此速度，10年內將不到3000家。

陳麒方表示，新增釋令的公布，對於國內已瀕臨凋零的中藥事工是注入強心針，有助於產業多元與永續，且「藥事法103條解釋令」、「中醫藥發展法」等法規，強化實際從事中藥販賣業務者，在不涉及調劑權的情況下，可繼續經營中藥行，確立專業分工、保障執業權利，期盼主管機關堅守醫藥專業人員執業原則、執行完善的中藥販賣人員管理制度。

陳麒方指出，台灣中醫藥產業對中藥的炮製、鑑別、批發、管理，藉由不同專業技術人員協同合作，傳承振興中藥行業與健全臨床中藥藥事服務，提升中醫藥服務品質，讓國人有更好的使用，日本、韓國，也將傳統藥材列為戰備資源的一環，日常生活飲食、節慶祭祀、養生文化等醫藥領域都與東亞藥食同源密切相關。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰日前受訪時表示，藥師有自己的想法、爭取自己的執業範疇都很好，不過中藥材從農產品變成中藥，是非常專業的工作，藥師團體希望移除中藥商零售資格，但其實很多民眾到中藥材購買中藥，用來作為烹飪、藥膳調味，屬於飲食文化的一環，還有些民眾是購買中藥材作為香包、菖蒲水等，並不會侵犯藥師調劑權。