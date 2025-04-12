莎倫娜號郵輪延後回台補償方案50美元 有旅客不滿意擬告消基會

義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日回台，今天上午7時搭載3387旅客返回基隆港。有旅客說多玩一天還好，但也有旅客批評只賠50美元沒有誠意。目前旅客分兩派，有人表示會接受，但也有人表示要告上消基會，要求退旅費，已組成自救會。

3千多名旅客返回基隆港陸續出關，轉搭遊覽車、火車或家人的車返家。航港局偕同及港務公司成立現場應變小組，旅行社與船代旅客抵港通關作業完成前派員至現場協助。

船方今天並沒有出面說明，但依旅客提供的通知單，船方表示，提出補償方案為每人50美元、免收房間小費，另明年底前再搭乘歌詩達郵輪可再抵100美元。

歌詩達莎倫娜指出，對在那霸港停留的時間比原計畫更長的情況感到非常抱歉，堅決致力於保障所有客人和船員的安全，對此次技術臨時間修改巡航計畫所造成的不便深表歉意。

旅客楊姓男子說明在船上的過程，他說，一開始大家很生氣，反應很激烈，大家群情激憤，甚至很恐慌，因為旅客不清楚發生什麼事，只知道船開不了，又不能下船，因此齊聚向船方及船長反映、詢問「到底船何時可以開，到底發生什麼狀況」。

楊姓旅客表示，船上有一些需要洗腎的旅客可能藥吃完了，雖然有船醫，但不了解是否是能就醫，因此會很擔心，所以當時情況以說是亂成一團。

楊姓旅客說，船上旅客對於船方提供的補償方案分成兩派，有人認為是還好，就是來度假，有補償就好，還多玩一天；但有另外一派認為理賠太少了，延一天影響上班及回去的交通，要求補償更多。

楊姓旅客指出，船方提出的補償方案為每人美金50元、免收房間小費，另明年底前再搭乘歌詩達郵輪可再抵100美金，他自己對此方案是認為可以接受。

旅客楊姓女子受訪表示，有其他旅客表示要告到消基會，她覺得行程一直改，不太能接受，船公司也沒有出來和他們溝通，賠償只有50美金不太能接受，100美金是下次再搭才有，感覺沒有什麼誠意，下次不會想再搭。

陸姓旅客表示，因為延誤一天才返台，耽誤到她女兒的學習課程，只好趕快向老師說無法參加，造成很多的困擾。

另有旅客說，她不是很滿意這次船方的處理過程，認為有很多要改進的地方。但也有其他旅客表示，多玩一天也還好，安全最重要，船隻突然故障是不可預期，但應多加強檢修，萬一下次在海上故障呢，這次幸好是在那霸港維修，下次不一定這麼幸運。

林姓旅客則指出，基隆全力發展郵輪，但好像郵輪故障不時傳出，讓旅客會沒有信心，政府應加強管理，船方也要加強維修保養才對。